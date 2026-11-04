Quảng Ninh tham dự hội nghị “Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc” tại Seoul

Chiều 4/11, tại Seoul (Hàn Quốc), đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị “Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc”, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, mở rộng kết nối đầu tư, thương mại và giao lưu giữa các địa phương, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về tiềm năng, kết quả hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Đến hết tháng 8/2026, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế đạt 102,8 tỷ USD, gồm 10.598 dự án. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD; riêng 9 tháng năm 2026 đạt 94,9 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ. Hàn Quốc cũng là thị trường khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam trong năm 2025, với 4,3 triệu lượt khách.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đánh giá cao về tiềm năng, lợi thế và sự phát triển của Quảng Ninh về tất cả các lĩnh kinh tế - xã hội; đồng thời, định hướng sẽ tìm hiểu các cơ hội đầu tư, phát triển trên các lĩnh vực.

Giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh nhấn mạnh: Quảng Ninh có vị trí chiến lược tại cửa ngõ Đông Bắc, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối đường bộ, đường biển, đường hàng không; cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, khu kinh tế ven biển và tiềm năng du lịch nổi bật. Đây là những điều kiện thuận lợi để thành phố tăng cường kết nối với Hàn Quốc và các thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh phát biểu tại hội nghị.

Hiện, thành phố Quảng Ninh có 253 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 17,12 tỷ USD. Trong đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc có 15 dự án, với tổng vốn khoảng 540 triệu USD. Thành phố cũng đã thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác với nhiều địa phương Hàn Quốc như: Gangwon, Jeju, Gwangju và Cheongju; tạo nền tảng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, giáo dục và đào tạo.

Trong giai đoạn tới, thành phố Quảng Ninh xác định ưu tiên thu hút đầu tư vào 5 chuỗi ngành động lực, gồm: Thiết bị điện tử - tự động hóa; logistics - cảng biển; kinh tế xanh - năng lượng sạch; hạ tầng số; du lịch - dịch vụ chất lượng cao. Quảng Ninh mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; đồng thời, tăng cường kết nối thương mại, tiêu thụ nông sản, thủy sản, sản phẩm chế biến và mở rộng hợp tác du lịch, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Thành phố Quảng Ninh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc; đồng thời duy trì trao đổi, kết nối thường xuyên để cụ thể hóa các cơ hội hợp tác thành những dự án thiết thực, hiệu quả và lâu dài.