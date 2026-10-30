Tháo gỡ bất cập trong hoạt động thu phí điện tử đường bộ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 11066/VPCP-CN ngày 30/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về xử lý bất cập trong hoạt động thu phí điện tử đường bộ.

Văn bản nêu: Xét báo cáo của Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra, rà soát việc thu phí sử dụng ví điện tử khi liên kết với tài khoản giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan có giải pháp phù hợp để xử lý các bất cập trong hoạt động thu phí sử dụng đường bộ (nếu có), bảo đảm nguyên tắc chủ phương tiện được quyền lựa chọn dịch vụ để thanh toán phí sử dụng đường bộ và thực hiện theo đúng các hợp đồng đã ký kết, không làm tăng mức phí đối với hoạt động thanh toán phí sử dụng đường bộ theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2026.

* Trước đó, tại báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc, Bộ Xây dựng cho biết, sau khi xuất hiện thông tin phản ánh việc VETC và Viettel Money thông báo dự kiến áp dụng mức phí 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ chính sách thu phí, cơ sở xác định mức thu và đối tượng áp dụng. Các doanh nghiệp được đề nghị tạm dừng triển khai để rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp hơn với nhu cầu, tần suất sử dụng dịch vụ của khách hàng, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch thông tin.

Theo Bộ Xây dựng, cần phân biệt rõ tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán được liên kết. Theo Nghị định số 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, tài khoản giao thông được sử dụng để quản lý thông tin phương tiện và chủ phương tiện, không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán mà chủ phương tiện lựa chọn liên kết.

Phương tiện thanh toán có thể là ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác được hệ thống hỗ trợ. Tại một thời điểm, tài khoản giao thông chỉ được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng xác định khoản phí mà VETC và Viettel Money dự kiến thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán, thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ngân hàng. Đây không phải phí sử dụng đường bộ hay phí quản lý, duy trì tài khoản giao thông.

Giải trình về cơ sở xác định mức thu, các doanh nghiệp cho biết khoản phí nhằm bù đắp chi phí đầu tư, phát triển, quản lý và vận hành hệ thống ví điện tử; định danh, xác thực khách hàng; kết nối với ngân hàng và hệ thống thanh toán; xử lý giao dịch, đối soát, bảo đảm an toàn, bảo mật, quản trị rủi ro và chăm sóc khách hàng.

Theo Bộ Xây dựng, khách hàng có quyền hủy liên kết với phương tiện thanh toán hiện tại để lựa chọn phương tiện khác phù hợp. Việc hủy liên kết không làm chấm dứt hoặc ảnh hưởng đến việc duy trì tài khoản giao thông.

Điều này đồng nghĩa người dân không bắt buộc phải tiếp tục sử dụng một ví điện tử cụ thể để duy trì tài khoản giao thông. Chủ phương tiện có thể cân nhắc mức phí, cách thức thanh toán và nhu cầu sử dụng để lựa chọn phương thức phù hợp với mình.

Bộ Xây dựng đề xuất đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu rõ bản chất khoản thu là giá dịch vụ thương mại; đồng thời chỉ đạo VETC, VDTC phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trước mắt là VETC và Viettel Money, xây dựng chính sách giá linh hoạt.

Các phương án được đề xuất gồm thu phí theo lượt giao dịch, tính theo tỷ lệ giá trị giao dịch hoặc miễn phí đối với phương tiện ít sử dụng. Doanh nghiệp cũng cần thông tin đầy đủ về chính sách giá, bảo đảm chủ phương tiện hiểu rõ và có quyền lựa chọn trước khi triển khai thu phí.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng kiến nghị tiếp tục mở rộng kết nối tài khoản giao thông với nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán, tạo thêm lựa chọn cho người dân, tăng tính cạnh tranh và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán điện tử giao thông đường bộ./.