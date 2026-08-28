Thêm địa chỉ điều trị thuận tiện cho người bệnh

Từ đầu tháng 8/2026, Bệnh viện Phổi Quảng Ninh chính thức đưa phòng khám HIV/AIDS vào hoạt động, tiếp nhận quản lý, khám, tư vấn, điều trị và cấp thuốc ARV cho người nhiễm HIV. Việc duy trì liên tục dịch vụ sau khi bệnh viện được tổ chức lại theo mô hình bệnh viện đa khoa giúp người bệnh yên tâm điều trị lâu dài, đồng thời góp phần củng cố mạng lưới chăm sóc, điều trị HIV/AIDS tại Quảng Ninh.

Là một trong những người bệnh được chuyển tiếp quản lý, điều trị từ Trung tâm Y tế Hạ Long (cũ) về phòng khám HIV/AIDS (Bệnh viện Phổi Quảng Ninh), ông N.A.T (48 tuổi, phường Cao Xanh) đã điều trị HIV từ năm 2013. Ông T. cho biết: Tôi thấy điều quan trọng nhất với người phải dùng thuốc ARV lâu dài là được duy trì khám, nhận thuốc đúng lịch. Khi phòng khám mới đi vào hoạt động ngay trên địa bàn, việc tái khám, nhận thuốc thuận tiện hơn, quá trình điều trị không bị gián đoạn nên tôi yên tâm tiếp tục tuân thủ điều trị.

Bà N.T.H (68 tuổi, phường Hạ Long), điều trị HIV từ năm 2007, cũng được chuyển tiếp về phòng khám mới. Bà H. chia sẻ: Sau nhiều năm điều trị, tôi đã quen với việc tái khám và nhận thuốc định kỳ, vì vậy việc dịch vụ tiếp tục được duy trì tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh giúp tôi không phải thay đổi nhiều trong quá trình điều trị. Phòng khám có cán bộ y tế trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, thủ tục thuận tiện hơn cũng giúp tôi yên tâm gắn bó với điều trị lâu dài.

Các bác sĩ phòng khám HIV/AIDS, Bệnh viện Phổi Quảng Ninh đang tư vấn, theo dõi thông tin người bệnh điều trị HIV trên phần mềm máy tính.

Phòng khám HIV/AIDS thuộc Khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Tại đây, người nhiễm HIV được khám, tư vấn, điều trị, cấp thuốc ARV; đồng thời được quản lý, theo dõi quá trình điều trị. Một lợi thế chuyên môn là phòng khám được đặt tại cơ sở có thế mạnh về chẩn đoán, điều trị bệnh lao và bệnh hô hấp. Bệnh viện hiện triển khai các kỹ thuật xét nghiệm phục vụ chẩn đoán lao như soi tìm trực khuẩn lao, nuôi cấy vi khuẩn lao và Gen-Xpert phát hiện lao kháng thuốc; qua đó tạo điều kiện sàng lọc, phát hiện và phối hợp xử trí sớm các trường hợp HIV nghi mắc lao hoặc đồng nhiễm lao/HIV.

Theo bác sĩ Trần Thị Linh Chi, phụ trách phòng khám HIV/AIDS (Bệnh viện Phổi Quảng Ninh), để bảo đảm hơn 400 người bệnh được chuyển tiếp từ Trung tâm Y tế Hạ Long (cũ) không bị gián đoạn điều trị, phòng khám thực hiện rà soát hồ sơ, cập nhật đầy đủ thông tin người bệnh trên phần mềm HMED, đối chiếu lịch tái khám và lịch cấp thuốc ARV của từng trường hợp. Với những người đến hạn nhưng chưa tái khám, cán bộ y tế chủ động liên hệ, nhắc lịch, đồng thời theo dõi tình trạng sử dụng thuốc để kịp thời hỗ trợ khi có vướng mắc. Việc quản lý theo từng hồ sơ giúp phòng khám chủ động nguồn thuốc, duy trì cấp thuốc đúng lịch và hạn chế tối đa nguy cơ bỏ trị hoặc gián đoạn điều trị.

Các cán bộ y tế thuộc dự án EpiC và CDC Quảng Ninh hỗ trợ kỹ thuật cho các y, bác sĩ của phòng khám HIV/AIDS, Bệnh viện Phổi Quảng Ninh.

Ngay khi phòng khám bắt đầu đi vào hoạt động, Bệnh viện Phổi Quảng Ninh đã nhận được hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Tăng cường năng lực phát hiện, cảnh báo và đáp ứng sớm đối với các bệnh truyền nhiễm tại Quảng Ninh” (EpiC) phối hợp CDC Quảng Ninh trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào quy trình quản lý, điều trị người bệnh theo hướng dẫn quốc gia; hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng cho bác sĩ trực tiếp điều trị; cập nhật một số chủ đề lâm sàng; rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, cán bộ y tế được hướng dẫn sử dụng phần mềm HMED trong nhập, quản lý dữ liệu điều trị HIV/AIDS. Dữ liệu người bệnh cũng được rà soát, làm sạch, bổ sung và chuẩn hóa, qua đó phục vụ tốt hơn việc quản lý quá trình điều trị và công tác chuyên môn.

HIV hiện được xem là bệnh mạn tính có thể kiểm soát nếu người nhiễm được phát hiện sớm, điều trị ARV kịp thời và tuân thủ lâu dài. Việc đưa phòng khám HIV/AIDS tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh vào hoạt động giúp duy trì ổn định việc quản lý, cấp thuốc và theo dõi người bệnh; đồng thời nâng cao khả năng phát hiện, xử trí các vấn đề sức khỏe phát sinh trong quá trình điều trị. Đây là một trong những điều kiện góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người nhiễm HIV và thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch AIDS tại Quảng Ninh.