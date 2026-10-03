Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc đề cử cựu Ngoại trưởng vào vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đang thăm dò khả năng đề cử cựu Ngoại trưởng Feridun Sinirlioglu tham gia cuộc đua vào vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trong bối cảnh tiến trình lựa chọn người kế nhiệm vẫn chưa xuất hiện ứng viên nổi trội. Nếu được Ankara chính thức đề cử, ông Sinirlioglu sẽ gia nhập danh sách các ứng viên cạnh tranh cho vị trí lãnh đạo cao nhất của Liên hợp quốc.

Biểu tượng của Liên hợp quốc được trưng bày bên ngoài tòa nhà Ban Thư ký tại trụ sở Liên hợp quốc. Ảnh: AP.

Ông Sinirlioglu, 70 tuổi, cựu Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và từng là nhà ngoại giao tại Liên hợp quốc, đã đề cập khả năng ứng cử bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần trước.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải chính thức đề cử ông Sinirlioglu để khởi động quy trình được cho là một trong những cuộc tuyển chọn khó khăn nhất thế giới.

Ông Sinirlioglu hiện giữ chức Tổng Thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), có trụ sở tại Vienna. Nhiệm kỳ ba năm hiện nay của ông dự kiến kết thúc vào tháng 12/2027, trong khi nhiệm kỳ Tổng Thư ký Liên hợp quốc mới sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

Một người phát ngôn OSCE ngày 2/10 cho biết do ông Sinirlioglu chưa được chính thức đề cử, tổ chức này sẽ không bình luận. OSCE có 57 thành viên, trong đó có Mỹ, Ukraine và Nga. Tổ chức được thành lập trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh như một diễn đàn đối thoại giữa Đông và Tây, với phạm vi hoạt động rộng gồm phòng ngừa xung đột, nhân quyền, giám sát bầu cử và kiểm soát vũ khí.

Quy trình lựa chọn Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ do Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên quyết định, đặc biệt là năm nước thường trực có quyền phủ quyết gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp. Các nước này đến nay vẫn chưa công khai lựa chọn của mình. Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên sẽ đưa ra sự phê chuẩn cuối cùng.