Iran xác nhận đã nhận phản hồi chính thức của Mỹ về đề xuất chấm dứt xung đột

Giới chức Iran ngày 30/9 cho biết Tehran đã nhận được phản hồi chính thức của Mỹ đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó công khai bác bỏ đề xuất này. Nội dung phản hồi chưa được công bố và chưa rõ Washington có chính thức từ chối hay không.

Một tên lửa của Iran được trưng bày dưới quốc kỳ nước này tại triển lãm quân sự ở Quảng trường Baharestan, Tehran, Iran. Ảnh: AP

Người phát ngôn Chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohajerani, nói với hãng thông tấn nhà nước IRNA rằng Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã báo cáo phản hồi của Mỹ với Tổng thống Masoud Pezeshkian tại cuộc họp nội các.

Cuộc họp diễn ra sau khi Ngoại trưởng Araghchi trở về từ New York, nơi ông tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước. Tại đây, các quan chức Iran đã tiến hành đàm phán gián tiếp với phía Mỹ, đồng thời gặp các nhà trung gian Qatar và Pakistan.

Ông Araghchi cũng báo cáo nội các về các điều kiện của Iran để mở lại eo biển Hormuz. Theo bà Mohajerani, những điều kiện này đã được chuyển tới phía Mỹ thông qua các bên trung gian.

Tuần trước, Ngoại trưởng Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran, giải phóng các tài sản của Tehran đang bị đóng băng và miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu, cùng một số điều kiện khác.

Tổng thống Trump nhanh chóng bác bỏ đề xuất, cho rằng Iran muốn đạt thỏa thuận vì đang ở thế bất lợi và đề nghị của Tehran là "không thể chấp nhận”. Tuy nhiên, theo các quan chức giấu tên, các bên trung gian vẫn tiếp tục làm việc với Iran và Mỹ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz.

Cùng lúc, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và công ty mà Washington cáo buộc hỗ trợ tài chính hoặc tạo điều kiện cho chuỗi cung ứng quân sự của Iran. Các biện pháp mới nằm trong chiến dịch "Operation Economic Outcast” của chính quyền Trump nhằm cắt đứt những "nguồn tài chính thiết yếu” của Chính phủ Iran. 10 cá nhân và thực thể tại Iran, Hong Kong và Pakistan bị trừng phạt với cáo buộc hỗ trợ mua sắm vũ khí và linh kiện cho Bộ Quốc phòng Iran.

Xung đột Trung Đông đang trở thành cuộc thử sức về khả năng chống chịu của nền kinh tế. Iran tìm cách gây sức ép lên giá năng lượng thế giới thông qua các cuộc tấn công vào các tuyến vận tải dầu trong khu vực, trong khi Mỹ từ tháng 6 phong tỏa các cảng Iran và liên tục siết trừng phạt nhằm gây sức ép lên nền kinh tế nước này.

Kinh tế Iran vốn đã gặp nhiều khó khăn trước khi xung đột bùng phát và tiếp tục suy giảm mạnh từ cuối tháng 2. Đồng rial ngày 29/9 giảm xuống mức thấp kỷ lục, với tỷ giá trên thị trường Tehran vượt 2,5 triệu rial đổi 1 USD. Mức này thấp hơn đáng kể so với kỷ lục trước đó là 2,2 triệu rial/USD ghi nhận ngày 2/9.

Khi xung đột mới bùng phát, ông Trump từng dự đoán chiến sự chỉ kéo dài vài tuần. Gần đây, ông cho rằng xung đột có thể chưa kết thúc trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 tại Mỹ. Ngày 30/9, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự nếu hai bên không sớm đạt được thỏa thuận.