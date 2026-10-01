Cơ phó đâm cơ trưởng trên chuyến bay tới Israel

Ngày 30/9, một cơ phó đã đâm cơ trưởng trên chuyến bay của FlyDubai từ Dubai tới Tel Aviv. Hành khách đã xông vào buồng lái khống chế người tấn công trong lúc máy bay lao xuống nhanh. Máy bay sau đó được ổn định và hạ cánh khẩn cấp tại A-rập Xê-út; cơ trưởng bị thương nặng nhưng trong tình trạng ổn định.

Các hành khách trên chuyến bay của FlyDubai phải hạ cánh khẩn cấp tại A-rập Xê-út tới sân bay quốc tế Ben Gurion, gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9/2026. Ảnh: AP.

Hiện chưa rõ động cơ vụ tấn công. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cơ phó đã bị nhà chức trách A-rập Xê-út bắt giữ. Danh tính người này chưa được công bố.

Theo lời các hành khách, sau khi phát hiện một phi công đâm người còn lại, một số người đã tìm cách mở cửa buồng lái và khống chế cơ phó, người dường như đang cố phá hệ thống điều khiển. Trong lúc giằng co, một hành khách tạm thời nắm cần điều khiển trước khi các thành viên tổ bay tiếp quản và ổn định máy bay.

FlyDubai cho biết tổ bay đã kiểm soát được tình hình và chuyển hướng hạ cánh an toàn. Cơ trưởng được xác định là Smit Machchhar, công dân Ấn Độ. Đại sứ quán Ấn Độ tại A-rập Xê-út cho biết ông đang trong tình trạng ổn định.

Theo dữ liệu của Flightradar24, chiếc Boeing 737 Max 8 giảm độ cao từ 33.000 feet xuống 17.000 feet, tương đương từ khoảng 10.000 m xuống 5.100 m, chỉ trong khoảng một phút. Máy bay sau đó bay vòng gần biên giới Jordan trước khi hướng về A-rập Xê-út.

Một số chuyên gia hàng không cho rằng mức giảm độ cao này đặc biệt nghiêm trọng. Phần lớn bánh lái hướng trên đuôi máy bay bị hư hại trong quá trình lao xuống, nhưng máy bay vẫn có thể lấy lại ổn định và tiếp tục hành trình tới nơi hạ cánh khẩn cấp.

Một nguồn tin nghe được liên lạc giữa chuyến bay và kiểm soát không lưu cho biết phi công đã phát tín hiệu cấp cứu, thông báo xảy ra không tặc và yêu cầu xe cứu thương chờ sẵn. Theo nguồn tin này, A-rập Xê-út ban đầu không cho phép hạ cánh và hướng máy bay sang Jordan, nhưng chiếc Boeing sau đó cũng không được phép đáp tại đây.

Phi công quay lại yêu cầu hạ cánh tại A-rập Xê-út và cuối cùng được phép xuống sân bay Prince Sultan bin Abdulaziz ở Tabuk lúc 9 giờ 45 phút, khoảng một giờ sau khi phát tín hiệu cấp cứu. Cơ trưởng và cơ phó đều bị thương.

Một nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết trong số những người tham gia khống chế cơ phó có thành viên lực lượng an ninh Israel và nhân viên an ninh hàng không.

FlyDubai đã tạm dừng các chuyến bay đi và đến Israel trong thời gian điều tra. Cơ quan Hàng không Dân dụng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và nhà chức trách A-rập Xê-út đều đã mở điều tra về vụ việc.

Israel cũng điều chiến đấu cơ sau khi xuất hiện lo ngại máy bay có thể bị không tặc. Hiện các bên chưa công bố thêm thông tin về động cơ vụ tấn công.

Israel từng là mục tiêu của nhiều vụ không tặc và tấn công máy bay do các tay súng Palestine thực hiện trong thập niên 1960 và 1970. Trong nhiều thập kỷ gần đây, nước này không ghi nhận vụ không tặc nào nhưng vẫn duy trì các biện pháp an ninh hàng không nghiêm ngặt, đặc biệt đối với các chuyến bay tới Israel.

A-rập Xê-út không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel nhưng đã dỡ bỏ lệnh cấm lâu năm đối với các chuyến bay Israel đi qua không phận nước này vào năm 2022. Kể từ đó, A-rập Xê-út từng phối hợp xử lý một số trường hợp hạ cánh khẩn cấp của các chuyến bay chở hành khách Israel, trong đó có vụ một máy bay gặp trục trặc điện năm 2023.

UAE trở thành điểm đến phổ biến của du khách Israel sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 2020.