Chưa rõ động cơ cơ phó đâm cơ trưởng trên chuyến bay tới Israel

Ngày 1/10, danh tính đầy đủ và động cơ của cơ phó người Oman đâm cơ trưởng trên chuyến bay FlyDubai tới Israel vẫn chưa được xác định, trong khi A-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tiếp tục điều tra vụ việc. Israel cho biết sẽ tham gia quá trình thẩm vấn nghi phạm đang bị giữ tại A-rập Xê-út.

Các hành khách trên chuyến bay FlyDubai từng phải hạ cánh khẩn cấp tại A-rập Xê-út đã về tới sân bay quốc tế Ben Gurion, gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9/2026. Ảnh: AP.

Vụ tấn công xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không FlyDubai chở 174 người từ Dubai, UAE, tới Tel Aviv, Israel. Theo lời các hành khách, cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar dù bị thương nặng vẫn mở được cửa buồng lái, tạo điều kiện để họ xông vào khống chế cơ phó trong lúc máy bay giảm độ cao rất nhanh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cơ phó đã bị bắt. A-rập Xê-út và UAE đến nay chỉ xác nhận các cuộc điều tra đang được tiến hành. A-rập Xê-út không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel, yếu tố có thể khiến việc phối hợp điều tra trở nên phức tạp hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Netanyahu cho biết người tấn công là công dân Oman và đang bị thẩm vấn tại A-rập Xê-út. Khi được hỏi liệu có dấu hiệu cho thấy Iran liên quan hay không, ông nói với Fox News rằng “còn quá sớm để kết luận”.

Thủ tướng Israel cũng cho biết nước này không nhận được cảnh báo cụ thể nào trước vụ việc. Ông Netanyahu nói đã trao đổi với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và hai bên thống nhất để Israel tham gia quá trình thẩm vấn nghi phạm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và ông Netanyahu đã thảo luận “rất kỹ” về vụ việc qua điện thoại. Ông Trump nói cơ phó có thể là “một kẻ khủng bố hoặc có vấn đề tâm lý”, song chưa có kết luận chính thức về động cơ.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết hành khách trên chuyến bay gồm công dân Israel, Ấn Độ và UAE. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có 4 công dân Mỹ trên máy bay.

FlyDubai thông báo tạm dừng các chuyến bay đi và đến Israel.

Trong khi đó, Cơ trưởng Smit Machchhar, quê Mumbai, bị thương nặng trong vụ tấn công nhưng hiện trong tình trạng ổn định, theo Đại sứ quán Ấn Độ tại A-rập Xê-út. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 1/10 gọi ông Machchhar là một người hùng.

Thủ tướng Israel Netanyahu trước đó cho rằng cơ trưởng Machchhar, dù bị đâm và bị thương nặng, vẫn chống trả, mở cửa buồng lái và giúp hành khách cùng tổ bay khống chế kẻ tấn công, qua đó ngăn chặn một thảm họa trên không.

Theo hồ sơ LinkedIn, ông Machchhar đã làm việc cho FlyDubai khoảng 4 năm. Trước đó, ông có 11 năm làm việc cho hãng hàng không giá rẻ SpiceJet của Ấn Độ, trong đó từng giữ vị trí cơ trưởng cấp cao và cơ trưởng huấn luyện. SpiceJet cũng ca ngợi “lòng dũng cảm anh hùng” và “hành động quên mình” của phi công này.