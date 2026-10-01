Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Keith Sonderling làm Bộ trưởng Lao động

Thượng viện Mỹ ngày 30/9 phê chuẩn ông Keith Sonderling làm Bộ trưởng Lao động với 47 phiếu thuận và 41 phiếu chống, ngay trước khi các thượng nghị sĩ trở về địa phương để vận động tranh cử cho cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông Sonderling đã giữ quyền bộ trưởng từ tháng 4 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Bộ Lao động.

Quyền Bộ trưởng Lao động Mỹ Keith Sonderling tới dự sự kiện đánh dấu việc ra mắt trang web America.gov tại Washington, Mỹ, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP.

Ông Sonderling được Tổng thống Donald Trump đề cử sau khi Nhà Trắng thông báo Bộ trưởng Lori Chavez-DeRemer rời chính quyền để chuyển sang khu vực tư nhân. Bà Chavez-DeRemer ra đi trong bối cảnh xuất hiện nhiều cáo buộc lạm dụng quyền lực trong thời gian giữ chức.

Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, ông Sonderling từng là cố vấn cấp cao tại Bộ Lao động, sau đó là thành viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Mỹ. Ông cũng từng giảng dạy về các luật do Bộ Lao động thực thi với tư cách giảng viên thỉnh giảng tại Đại học George Washington. Ông Sonderling trở lại Bộ Lao động trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump và được Thượng viện phê chuẩn làm Thứ trưởng vào tháng 3 năm ngoái.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ phản đối việc phê chuẩn của Thượng viện, viện dẫn một số chính sách của chính quyền tại Bộ Lao động mà họ không đồng tình. Trong số đó có việc Bộ Lao động tiếp quản một số chương trình trợ cấp vốn trước đây thuộc Bộ Giáo dục, trong bối cảnh ông Trump thúc đẩy cam kết tranh cử nhằm giải thể hoàn toàn cơ quan này.

Bộ Lao động Mỹ có nhiệm vụ thực thi các luật lao động liên bang, trong đó có các quy định nhằm bảo đảm người lao động được hưởng điều kiện làm việc công bằng, an toàn và lành mạnh.

Tại phiên điều trần phê chuẩn đề cử, Thượng nghị sĩ Dân chủ Patty Murray bày tỏ lo ngại rằng việc phê chuẩn ông Sonderling sẽ đồng nghĩa với việc tiếp tục những chính sách mà bà cho là làm suy yếu quyền lợi của người lao động và các tổ chức công đoàn.