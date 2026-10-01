Kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,2% trong quý II

Ngày 30/9, Bộ Thương mại Mỹ cho biết kinh tế nước này tăng trưởng 2,2% trong quý II, cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó là 1,5%, nhờ chi tiêu của người tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp tăng mạnh. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này vẫn thấp hơn mức tăng 2,5% trong quý I.

Một cơ sở sản xuất tấm bán dẫn phức hợp của Coherent tại Sherman, bang Texas, Mỹ. Ảnh: AP.

Theo báo cáo mới nhất, chi tiêu của người tiêu dùng - lĩnh vực chiếm khoảng 70% hoạt động kinh tế Mỹ - tăng 3,8% trong quý II, cao hơn nhiều so với mức 0,7% của quý I. Chi tiêu được hỗ trợ bởi thị trường chứng khoán tăng mạnh, trong bối cảnh nhà đầu tư lạc quan về triển vọng của trí tuệ nhân tạo (AI). Diễn biến này làm gia tăng tài sản của các nhà đầu tư giàu có và qua đó hỗ trợ sức mua.

Trong khi đó, nhập khẩu tăng 12,6% trong quý II, một phần do lượng lớn chip máy tính và các sản phẩm liên quan tới đầu tư AI được nhập vào Mỹ. Vì nhập khẩu được trừ khỏi GDP, yếu tố này đã làm giảm gần 1,7 điểm phần trăm mức tăng trưởng trong quý.

Làn sóng đầu tư vào AI tiếp tục là một động lực của nền kinh tế. Đầu tư của doanh nghiệp vào các lĩnh vực ngoài nhà ở tăng 9% trong quý II.

“Kinh tế Mỹ ngày càng phụ thuộc vào những lợi ích từ AI và hiệu ứng tài sản đi kèm, qua đó làm tăng khả năng chi tiêu của các hộ gia đình có thu nhập cao” - ông Michael Pearce, chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ tại Oxford Economics, nhận định. Ông đồng thời cảnh báo nền kinh tế vẫn nhạy cảm nếu tâm lý lạc quan về AI đảo chiều đột ngột.

Đầu tư vào nhà ở tăng 2,8% trong quý II, lần đầu ghi nhận mức tăng kể từ cuối năm 2024. Thị trường nhà ở thời gian qua chịu sức ép từ lãi suất vay thế chấp cao.

Báo cáo ngày 30/9 là ước tính thứ ba và cuối cùng của Bộ Thương mại Mỹ về tăng trưởng GDP quý II. Số liệu sơ bộ về tăng trưởng quý III dự kiến được công bố ngày 29/10.