Đàm phán thương mại G20 đạt ít tiến triển giữa lúc căng thẳng gia tăng

Các bộ trưởng thương mại G20 ngày 1/10 không đạt được thỏa thuận về các biện pháp hạn chế tình trạng hàng hóa sản xuất dư thừa, giá thấp tràn vào thị trường, vấn đề mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng gây bất lợi cho các nhà sản xuất Mỹ. Cuộc họp cũng không tạo được đột phá trong tranh chấp thương mại đang gia tăng giữa Mỹ và Canada.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 ở Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ, ngày 1/10/2026. Ảnh: AP

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các cuộc thảo luận tại Milwaukee mang tính xây dựng dù các bên không đạt đồng thuận về vấn đề thường được gọi là “dư thừa công suất”.

Nhà Trắng cho rằng một số đối tác thương mại sản xuất nhiều loại hàng hóa với khối lượng vượt nhu cầu, kéo giá xuống và làm méo mó môi trường cạnh tranh. Chính quyền ông Trump coi Trung Quốc là trường hợp nổi bật nhất, song cũng đã mở các cuộc điều tra liên quan đến nhiều nước khác, từ Na Uy đến Bangladesh.

Ngoài thép Trung Quốc, Washington cho rằng tình trạng sản xuất dư thừa còn xuất hiện trong các ngành ô tô, pin, giấy và chất bán dẫn, khiến các doanh nghiệp Mỹ mất lợi thế trước các đối thủ.

Cuộc họp quy tụ đại diện các nền kinh tế lớn trong G20, gồm cả các nước công nghiệp phát triển và các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, cuộc họp không cho thấy dấu hiệu đột phá trong tranh chấp thương mại đáng chú ý hiện nay giữa Mỹ và Canada.

Quan hệ thương mại giữa hai nước xấu đi từ mùa hè, khi Tổng thống Trump áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Ottawa nhanh chóng đáp trả bằng các biện pháp thuế quan của riêng mình. Căng thẳng tiếp tục gia tăng trong tuần này sau khi ông Trump cấm nhập khẩu gần 1 tỷ USD hàng hóa Canada, trong đó có đồ uống có cồn, sản phẩm sữa và xe máy.

Canada vốn là một đối tác thương mại đặc biệt quan trọng của Mỹ. Không quốc gia nào mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn nước láng giềng phía Bắc, đồng minh lâu năm có đường biên giới chung hầu như không được quân sự hóa.

Ngoài vấn đề dư thừa công suất, các quan chức thương mại G20 cũng không đạt được thỏa thuận về lao động cưỡng bức.

Chính quyền ông Trump đã viện dẫn vấn đề này để áp thuế ở mức hai chữ số đối với hơn 60 quốc gia. Các mức thuế này bao trùm khoảng 99% hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.

Ông Greer cho biết vẫn có những nước G20 không muốn cam kết cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.