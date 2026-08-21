Thu hút công nghiệp công nghệ cao

Một nội dung quan trọng được Quảng Ninh xác định trong chủ đề công tác năm 2026 là đột phá tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tỉnh tập trung, chú trọng thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, cùng các nhà máy phụ trợ. Quảng Ninh phấn đấu tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 14%. Qua đó quyết tâm đưa khu vực chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030, trong Nghị quyết số 05-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, tỉnh Quảng Ninh xác định tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại khu vực công nghiệp, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tăng nhanh quy mô, tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, trong đó có công nghiệp bán dẫn, ô tô, thiết bị, năng lượng tái tạo, công nghiệp đường sắt…, để trở thành một trụ cột chính trong phát triển kinh tế.

Cùng với thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn, Quảng Ninh cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp được xác định là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo như Khu công nghiệp Sông Khoai, Khu công nghiệp Bắc, Nam Tiền Phong, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên…

Sản xuất ô tô tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng. Ảnh: Đỗ Phương

Triển khai kế hoạch, chương trình công tác năm 2026, thời gian qua, Quảng Ninh đã thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với địa bàn. Như Công ty Cổ phần Amata City Hạ Long và Công ty TNHH Công nghệ TianJian Việt Nam vừa ký hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất để triển khai Dự án Nhà máy sản xuất vỏ loa, linh kiện và khuôn mẫu tại Khu công nghiệp Amata Sông Khoai. Dự án có diện tích 1ha, tổng vốn đầu tư 8 triệu USD, dự kiến đưa vào vận hành từ quý III/2027.

Hiện Khu công nghiệp Amata Sông Khoai – một trong những khu công nghiệp trọng điểm thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, chế biến, chế tạo và các ngành công nghiệp phụ trợ đã thu hút được 24 nhà đầu tư FDI, với tổng vốn đầu tư hơn 3,3 tỷ USD. Khu công nghiệp này đang từng bước hình thành một hệ sinh thái sản xuất công nghiệp hiện đại với những nhà máy công nghệ cao, phấn đấu trở thành nơi thu hút nguồn vốn đầu tư FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao của Quảng Ninh thu hút trên 9 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó có những thương hiệu lớn trên thế giới đã lựa chọn Quảng Ninh là điểm đến đầu tư. Tốc độ tăng trưởng trung bình của lĩnh vực này giai đoạn 2021 – 2025 đạt 23%/năm, đóng góp khoảng 13% trong cơ cấu kinh tế. Tạo việc làm cho trên 50.000 lao động.

Những tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục duy trì đối thoại, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là các dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, việc thu hút dự án FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Từ sự đồng hành của tỉnh, thu hút dòng vốn FDI 7 tháng năm 2026 đạt gần 1,1 triệu USD, gấp 3,7 lần cùng kỳ, trong đó cấp mới 21 dự án, điều chỉnh 55 lượt dự án. Nguồn vốn đầu tư tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, điện tử, bán dẫn... Kết quả này đã đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng chung của tỉnh.

Quảng Ninh cũng vừa công bố các quy hoạch chiến lược quan trọng, tập trung khai thác, phát huy những lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Tỉnh cũng chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn đầu tư theo chất lượng, chú trọng vào công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, xanh, thông minh, qua đó góp phần định hình những giá trị mới của công nghiệp Quảng Ninh trong giai đoạn tới, nhất là khi tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.