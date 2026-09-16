Tạo lực hút, mở rộng hệ sinh thái công nghiệp tại Quảng Hà

Xã Quảng Hà đang định hướng xây dựng khu công nghiệp (KCN) Hải Hà trở thành KCN xanh, KCN không khí thải carbon (Zero-Carbon Industry), thông minh, hiện đại và có tính cạnh tranh quốc tế; thu hút đầu tư lấy công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh, logistics và chuyển đổi số làm động lực.

Sản xuất sợi vải tại Công ty TNHH Hoa Mậu Việt Nam.

Theo ông Hoàng Phi Trường, Chủ tịch UBND xã, thời gian qua, hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn xã Quảng Hà tiếp tục duy trì ổn định; các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo kế hoạch, góp phần duy trì tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng sản xuất công nghiệp của địa phương.

Trong 8 tháng đầu năm, nhóm ngành công nghiệp xây dựng tiếp tục giữ vai trò tăng trưởng chủ yếu, giá trị sản xuất lũy kế 8 tháng đạt trên 16.430 tỷ đồng, bằng 77,9% kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định.

Xã Quảng Hà tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhờ đó, công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được thực hiện tốt. Trong 8 tháng đầu năm đã có 71 doanh nghiệp thành lập mới, cấp đổi 571 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn.

Một doanh nghiệp tại KCN Hải Hà đã hoàn thành giai đoạn xây dựng, chuẩn bị bước vào sản xuất.

Quảng Hà tiếp tục duy trì ổn định sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định, mở rộng sản xuất.

Công tác GPMB được tiếp tục thực hiện tốt với các dự án, cụ thể như: Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Texhong Hải Hà - giai đoạn 1 (phân kỳ 1.5), Dự án đường điện 220kV Hải Hà - Móng Cái, Dự án nâng cao khả năng truyền tải điện 110kV Quảng Hà - Móng Cái. Đồng thời, xã đã tham gia ý kiến về điều chỉnh quy hoạch tiểu khu II thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà ở xã hội phục vụ người lao động KCN cảng biển Hải Hà, xã Quảng Hà.

Một phần KCN Hải Hà.

Đối với KCN Hải Hà, xã luôn xác định xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai như: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu của KCN, bảo đảm các điều kiện ổn định về điện, nước, xử lý nước thải, năng lượng, logistics… phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Địa phương cũng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên thu hút các dự án phù hợp với định hướng phát triển của KCN, đặc biệt là các doanh nghiệp có khả năng liên kết với các ngành nghề hiện hữu, hình thành chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị của toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp. KCN Hải Hà cũng định hướng phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững, nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ để KCN không chỉ là nơi doanh nghiệp đến đầu tư mà còn là nơi doanh nghiệp có thể yên tâm gắn bó và mở rộng sản xuất trong dài hạn.

Bà Trương Vĩ Kỳ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Hải Hà Việt Nam, cho biết: Chúng tôi đánh giá rất cao sự phối hợp và hỗ trợ đối với KCN cũng như các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây. Nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, đầu tư, xây dựng, môi trường, hạ tầng và hoạt động sản xuất đã được sự hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, cơ quan quản lý tập trung vào việc lắng nghe, tháo gỡ khó khăn và giải quyết các vấn đề cụ thể của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trên một số lĩnh vực. Đồng thời, khi địa phương ngày càng hoàn thiện chuỗi ngành nghề từ sợi, dệt, đến nhuộm, lợi thế về logistics và cảng biển sẽ càng phát huy hiệu quả, tạo sức hút đối với các doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp cung ứng và các dự án sản xuất quy mô lớn. Đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng giúp địa phương và Texhong tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư.