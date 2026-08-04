"Thức cùng thành phố trẻ" - bài thơ của tác giả Phạm Đức Luận là một bức tranh toàn cảnh giàu nhịp điệu và màu sắc về vùng đất Quảng Ninh khi màn đêm buông xuống. Không chìm vào giấc ngủ trầm lặng, Quảng Ninh trong thơ hiện lên tràn đầy sức sống với ánh điện công trường rực sáng, tiếng máy reo xôn xao trên những tầng than, cùng không khí rộn rã của một đô thị du lịch năng động.
Bằng sự kết hợp khéo léo giữa chất hiện đại vươn mình và chiều sâu văn hóa - tâm linh trầm mặc nơi đỉnh thiêng Yên Tử, bài thơ khắc họa trọn vẹn bản lĩnh kiên cường nơi đầu sóng, sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ biên cương và khát vọng vươn xa của bao thế hệ dựng xây quê hương.
THỨC CÙNG THÀNH PHỐ TRẺ
Phạm Đức Luận
Xin cùng thức với thành phố trẻ
Mang tên Quảng Ninh, trong những đêm hè
Nơi âm thanh giao thoa cùng ánh sáng
Dạ tiệc sắc màu thỏa những đam mê
Trên tầng cao, trời đã vào khuya
Điện vẫn sáng nơi công trường mới mở
Tiếng máy xúc, máy khoan, còi xe rộn rã
Đêm đồng hành với những chuyến than ra
Ngọn hải đăng lấp lánh khơi xa
Trước biển lớn, mà tự tin đến thế
Đốm sáng nhỏ giữa mưa nguồn chớp bể
Hướng những đoàn tầu đến bờ bến thân quen
Tiếng chuông ngân thánh thót cửa thiền
Yên Tử, Ngọa Vân nơi Vua hóa Phật
Đêm huyền ảo trong khói hương trầm mặc
Xào xạc rừng tùng, rừng trúc ngàn năm
Trăng ngủ trong mây nơi ấy viễn biên
Người chiến sĩ hằng đêm vẫn thức
Canh giữ đất trời, cẩn trọng từng phiên trực
Để bình yên luôn hiện hữu với quê mình
Màn đêm buông trên thành phố Quảng Ninh
Nhịp sống vẫn sôi động nơi thành phố trẻ
Dựng xây quê hương, đồng tâm bao thế hệ
Thịnh vượng tạo đà cho những ước mơ xa.
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Quảng Ninh, ngày 25/7/2026