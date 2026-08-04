Thức cùng thành phố trẻ

"Thức cùng thành phố trẻ" - bài thơ của tác giả Phạm Đức Luận là một bức tranh toàn cảnh giàu nhịp điệu và màu sắc về vùng đất Quảng Ninh khi màn đêm buông xuống. Không chìm vào giấc ngủ trầm lặng, Quảng Ninh trong thơ hiện lên tràn đầy sức sống với ánh điện công trường rực sáng, tiếng máy reo xôn xao trên những tầng than, cùng không khí rộn rã của một đô thị du lịch năng động.

Bằng sự kết hợp khéo léo giữa chất hiện đại vươn mình và chiều sâu văn hóa - tâm linh trầm mặc nơi đỉnh thiêng Yên Tử, bài thơ khắc họa trọn vẹn bản lĩnh kiên cường nơi đầu sóng, sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ biên cương và khát vọng vươn xa của bao thế hệ dựng xây quê hương.

Hạ Long trong lễ hội khinh khí cầu, tháng 9/2025. Ảnh: Hoàng Quỳnh

THỨC CÙNG THÀNH PHỐ TRẺ

Phạm Đức Luận



Xin cùng thức với thành phố trẻ

Mang tên Quảng Ninh, trong những đêm hè

Nơi âm thanh giao thoa cùng ánh sáng

Dạ tiệc sắc màu thỏa những đam mê





Trên tầng cao, trời đã vào khuya

Điện vẫn sáng nơi công trường mới mở

Tiếng máy xúc, máy khoan, còi xe rộn rã

Đêm đồng hành với những chuyến than ra





Ngọn hải đăng lấp lánh khơi xa

Trước biển lớn, mà tự tin đến thế

Đốm sáng nhỏ giữa mưa nguồn chớp bể

Hướng những đoàn tầu đến bờ bến thân quen





Tiếng chuông ngân thánh thót cửa thiền

Yên Tử, Ngọa Vân nơi Vua hóa Phật

Đêm huyền ảo trong khói hương trầm mặc

Xào xạc rừng tùng, rừng trúc ngàn năm





Trăng ngủ trong mây nơi ấy viễn biên

Người chiến sĩ hằng đêm vẫn thức

Canh giữ đất trời, cẩn trọng từng phiên trực

Để bình yên luôn hiện hữu với quê mình





Màn đêm buông trên thành phố Quảng Ninh

Nhịp sống vẫn sôi động nơi thành phố trẻ

Dựng xây quê hương, đồng tâm bao thế hệ

Thịnh vượng tạo đà cho những ước mơ xa.



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Quảng Ninh, ngày 25/7/2026