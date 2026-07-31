Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp

Trên cơ sở khuôn khổ hợp tác giữa Sở Tư pháp Quảng Ninh và Sở Tư pháp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), nhiều chương trình phối hợp trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp đang được triển khai ngày càng thực chất. Hợp tác giữa hai bên góp phần nâng cao chất lượng thực thi công tác pháp luật và tư pháp, tạo thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.

Hiện thực hóa khuôn khổ hợp tác

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ngày càng mở rộng, tăng cường phối hợp trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp trở thành yêu cầu khách quan nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho giao lưu, thương mại, đầu tư và giải quyết các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới.

Ngày 28/6/2025, trong khuôn khổ Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất tại thành phố Nam Ninh, Sở Tư pháp Quảng Ninh và Sở Tư pháp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Bản ghi nhớ tạo khuôn khổ để hai bên triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật của mỗi nước, tập trung vào các lĩnh vực pháp luật, tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Sở Tư pháp Quảng Ninh phối hợp với Đoàn Luật sư triển khai hội nghị trợ giúp pháp lý tại xã Đường Hoa. Ảnh: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh cung cấp

Để cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất, Sở Tư pháp Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 65/KH-STP triển khai giai đoạn 2025-2030 và Kế hoạch số 46/KH-STP năm 2026, tập trung vào các nhiệm vụ như phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; bổ trợ tư pháp; trao đổi đoàn và tăng cường kết nối giữa các tổ chức hành nghề pháp lý. Các kế hoạch đều xác định rõ nhiệm vụ, đơn vị thực hiện và tiến độ triển khai, tạo cơ sở đưa các nội dung hợp tác vào thực tiễn.

Sau hơn một năm triển khai, nhiều nội dung hợp tác đã được hiện thực hóa. Từ ngày 15 đến 17/7/2026, Đoàn công tác Sở Tư pháp Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Tư pháp Quảng Tây cùng các cơ quan, tổ chức luật sư, trọng tài và tư pháp địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ, đồng thời thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác trong hòa giải, trọng tài thương mại, trợ giúp pháp lý, công chứng và kết nối các tổ chức hành nghề pháp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giao lưu khu vực biên giới.

Qua chuyến công tác, Đoàn đã tiếp cận thực tế mô hình kết hợp trọng tài và hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp xuyên biên giới tại Trung tâm Hợp tác Trọng tài thương mại Trung Quốc - ASEAN; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, vận hành tổ chức trọng tài và đào tạo trọng tài viên với Ủy ban Trọng tài Nam Ninh. Sở Tư pháp Quảng Ninh cũng thiết lập quan hệ công tác với Cục Tư pháp các thành phố Phòng Thành Cảng và Đông Hưng, Quảng Tây, thống nhất định hướng duy trì trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền pháp luật song ngữ tại khu vực cửa khẩu và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong hòa giải, trọng tài thương mại. Những kết quả này mở thêm các đầu mối hợp tác trực tiếp, tạo cơ sở để triển khai Bản ghi nhớ phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tế của hai bên.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh, khẳng định, việc triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ sẽ tạo nền tảng để hai bên tăng cường phối hợp trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, mở rộng trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối các tổ chức hành nghề pháp lý. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Hướng tới hiệu quả thực chất

Trên nền tảng các chương trình hành động đã được thống nhất, nhiều nội dung hợp tác chuyên môn đang được triển khai theo hướng thiết thực, gắn với yêu cầu quản lý và nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân khu vực biên giới.

Sở Tư pháp Quảng Ninh đang biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật song ngữ Việt - Trung về quản lý biên giới, xuất nhập cảnh, giao thương qua cửa khẩu, hộ tịch, hôn nhân và gia đình, hòa giải ở cơ sở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên môi trường số và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Đây là những nội dung góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ người dân trong điều kiện giao lưu qua biên giới ngày càng phát triển.

Đoàn Luật sư Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Hiệp hội Luật sư thành phố Phòng Thành Cảng tại buổi làm việc, ngày 14/3/2026. Ảnh: Đoàn Luật sư Quảng Ninh cung cấp

Cùng với đó, công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được tăng cường theo hướng chủ động, kịp thời. Thực hiện Công văn số 1171/STP-TGPL, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các xã, phường có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc triển khai chính sách trợ giúp pháp lý theo Bản ghi nhớ hợp tác. Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền chính sách trợ giúp pháp lý, tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ sở và phối hợp thông tin, giới thiệu kịp thời các trường hợp thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong quá trình triển khai, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã tổ chức một hội nghị truyền thông tại xã Đường Hoa với trên 50 người tham gia, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý của người dân khu vực biên giới.

Trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hoạt động kết nối giữa các tổ chức hành nghề pháp lý cũng từng bước được mở rộng. Ngày 14/3/2026, Đoàn Luật sư Quảng Ninh tổ chức giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với Hiệp hội Luật sư thành phố Phòng Thành Cảng, góp phần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hành nghề và tạo nền tảng cho việc mở rộng hợp tác giữa các tổ chức luật sư, trọng tài và hòa giải thương mại trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, việc triển khai hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp vẫn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và gắn với chương trình đối ngoại chung của tỉnh. Vì vậy, các hoạt động hợp tác tiếp tục được triển khai theo hướng lựa chọn đúng trọng tâm, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Thời gian tới, Sở Tư pháp Quảng Ninh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Bản ghi nhớ đã ký kết. Việc thực hiện đồng bộ các nội dung hợp tác sẽ tạo nền tảng để duy trì hoạt động trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.