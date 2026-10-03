Thưởng thức cà phê cùng lạc đà alpaca tại Serbia

Một quán cà phê ở miền Bắc Serbia đang thu hút sự chú ý nhờ sáu “chủ nhà” đặc biệt: những chú alpaca tự do đi lại giữa các bàn, tương tác với khách và tạo nên trải nghiệm hiếm thấy tại châu Âu.

Sáu con alpaca đi lại giữa các bàn và tương tác với khách tại quán Alpaca Cafe ở làng Stajicevo, cách Belgrade 50 km về phía Bắc, Serbia. Ảnh: AP.

Alpaca Cafe nằm trong khu nghỉ dưỡng Tiganjica Ethno-Village gần Stajicevo, phía bắc thủ đô Belgrade, mới mở cửa khoảng một tuần. Sáu con alpaca có kích thước và màu lông khác nhau thường xuyên đi lại giữa các bàn, tiến lại gần khách hoặc đứng chờ được cho ăn.

Chủ khu nghỉ dưỡng Zoran Ostojin cho biết ý tưởng mở quán xuất hiện sau khi ông và vợ ghé một quán cà phê alpaca tại Slovakia.

“Vợ chồng tôi từng đến một quán cà phê alpaca ở Slovakia và thực sự bị cuốn hút” - ông Ostojin nói. “Chúng tôi muốn mọi người ở đất nước mình có cơ hội làm quen với alpaca, cảm nhận loài vật này và nguồn năng lượng mà chúng mang lại”.

Có họ hàng với lạc đà không bướu và lạc đà, alpaca có kích thước nhỏ hơn, nổi tiếng với bộ lông mềm, tính khí hiền hòa và những âm thanh khe khẽ dùng để giao tiếp. Tại Tiganjica, đàn alpaca thường xuyên hòa mình vào dòng khách, nhiều người đến theo các đoàn được tổ chức trước để dành thời gian bên những con vật.

Một tấm bảng tại quán ghi rõ các quy định dành cho khách. Mọi người được yêu cầu không tiếp cận alpaca từ phía sau và không tự ý cho chúng ăn thực phẩm mang theo. Thay vào đó, mỗi khách được phát một chiếc xô nhỏ đựng cà rốt, rau diếp và táo để cho đàn vật ăn.

Các lượt tham quan phải được đặt trước, với giá khoảng 10 euro ( khoảng 11,35 USD), bao gồm một đồ uống và một xô thức ăn cho alpaca.

Theo người chăm sóc đàn alpaca Simona Frangi, mỗi con có một tính cách riêng. Một con alpaca màu đen tên Ljubica khá khó tính, trong khi Snezana lại là con đầu đàn dù có kích thước nhỏ nhất.

“Chúng rất nhạy cảm với ý định của con người” - bà Frangi giải thích. “Nếu cảm thấy ai đó muốn làm hại mình, chúng sẽ tránh xa. Nhưng nếu người đó muốn cho chúng thứ gì, chúng sẽ chủ động tiến lại gần".

Khu nghỉ dưỡng Tiganjica còn có một sở thú nhỏ, nhà hàng và khu vườn nằm trong khu đất của gia đình ông Ostojin. Ông cho biết mọi chuyện bắt đầu từ thời thơ ấu, khi ông và em trai thường mang những con vật bị thương về chăm sóc.

Con alpaca đầu tiên đến với khu nghỉ dưỡng cách đây tám năm, như một món quà từ Sở thú Belgrade. Ông Ostojin cho biết ngay từ đầu đã bị thu hút bởi “nguồn năng lượng và cảm xúc” mà loài vật này mang lại.

“Gần giống như một khả năng chữa lành” - ông Ostojin chia sẻ.