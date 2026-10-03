Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động cho các ứng viên Cộng hòa tại Alabama

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 vận động cho các ứng viên Cộng hòa tại bang Alabama, khi chỉ còn khoảng một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 quyết định quyền kiểm soát Quốc hội. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở mức thấp và Đảng Cộng hòa đang tăng cường nỗ lực bảo vệ thế đa số tại Hạ viện và Thượng viện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử tại Trung tâm Mitchell ở Mobile, bang Alabama, Mỹ, ngày 2/10/2026. Ảnh: AP.

Tại cuộc mít tinh ở Đại học South Alabama, thành phố Mobile, ông Trump kêu gọi những người ủng hộ bỏ phiếu cho Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville, người đang tranh cử thống đốc Alabama, cùng Hạ nghị sĩ bang Rhett Marques, ứng viên tại khu vực bầu cử Hạ viện số 2 của bang.

Ông Trump tiếp tục đề nghị những người ủng hộ coi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay như thể chính ông có tên trên lá phiếu, qua đó tìm cách thúc đẩy cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu.

Alabama vốn là bang có xu hướng ủng hộ mạnh Đảng Cộng hòa và không nằm trong nhóm chiến trường hàng đầu, nhưng chuyến đi của ông Trump diễn ra khi đảng này đang đối mặt với các cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt tại nhiều bang trước ngày bầu cử.

Sức ép từ các dữ liệu thăm dò

Hoạt động vận động diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức độ ủng hộ đối với Tổng thống Trump suy giảm, đặc biệt về kinh tế và chi phí sinh hoạt.

Theo khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng AP-NORC, khoảng 3 trong 10 người trưởng thành tại Mỹ tán thành cách ông Trump thực hiện công việc tổng thống. Riêng về kinh tế, 26% tán thành cách ông điều hành, trong khi tỷ lệ tán thành cách xử lý chi phí sinh hoạt chỉ ở mức 17%. Khoảng 65% người được hỏi cho rằng các chính sách của ông Trump góp phần khiến giá cả duy trì ở mức cao.

Giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt đang trở thành những vấn đề đáng chú ý trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Trump thời gian qua nhiều lần bảo vệ chính sách kinh tế của mình và tại Alabama tiếp tục khẳng định nhiệm kỳ của ông là “nhiệm kỳ tổng thống thành công nhất trong lịch sử”.

Cuộc mít tinh cũng nhằm tạo động lực cho các ứng viên Cộng hòa tại Alabama. Ông Tuberville đang đối đầu với cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ Doug Jones trong cuộc đua thống đốc, trong khi Hạ nghị sĩ Cộng hòa Barry Moore tranh chiếc ghế Thượng viện mà ông Tuberville để lại.

Khu vực bầu cử số 2 trở thành điểm đáng chú ý

Một trong những cuộc đua được chú ý tại Alabama là khu vực bầu cử Hạ viện số 2, nơi Hạ nghị sĩ Dân chủ Shomari Figures đang bảo vệ ghế trước ứng viên Cộng hòa Rhett Marques được ông Trump hậu thuẫn.

Ranh giới khu vực này đã được vẽ lại trong quá trình điều chỉnh bản đồ bầu cử tại Alabama. Theo AP, đây là một trong số các khu vực ở miền Nam có ranh giới thay đổi theo hướng thuận lợi hơn cho Đảng Cộng hòa sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ trong năm nay liên quan đến Đạo luật Quyền Bầu cử.

Ông Figures lần đầu được bầu vào Hạ viện năm 2024. Sau khi khu vực được phân chia lại, cuộc đua năm nay trở thành một trong những nơi mà Đảng Cộng hòa tìm cách giành thêm ghế để củng cố khả năng duy trì quyền kiểm soát Hạ viện.

Dù các ứng viên Cộng hòa vẫn hoạt động trên địa bàn có truyền thống ủng hộ đảng này, việc ông Trump mở đầu giai đoạn nước rút bằng các chuyến đi tới Alabama và Oklahoma cho thấy chiến dịch đang chú trọng huy động cử tri nền tảng song song với việc chuẩn bị vận động tại những địa bàn cạnh tranh hơn. AP cho biết đảng Cộng hòa cũng đang phải điều chỉnh nguồn lực tại một số bang từng được xem là tương đối thuận lợi trong bối cảnh môi trường bầu cử trở nên khó khăn hơn.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cho biết, ông Trump dự kiến vận động với cường độ cao cho tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, với các sự kiện gần như hằng ngày. Lịch trình sắp tới bao gồm cả những địa bàn có các cuộc đua cạnh tranh như Ohio và Texas.