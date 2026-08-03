Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế và phí

Chiều 3/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo liên quan các vấn đề đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ

Đề cập kết quả sáp nhập thôn, tổ dân phố trên toàn quốc, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà thông tin: Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn. Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%).

Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng quy mô quản lý, tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định được nâng lên và khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán; đồng thời vẫn bảo đảm giữ ổn định các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vị trí địa lý.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, người phát ngôn của Chính phủ, cung cấp thông tin tại họp báo. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Cùng với việc sắp xếp, các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; gắn với việc bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách một cách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các điều kiện cần thiết khác để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ngay sau khi được thành lập, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của nhân dân.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề sáp nhập thôn, tổ dân phố trên toàn quốc. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Có thể khẳng định, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ của Bộ Chính trị theo Kết luận số 34-KL/TW; góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; đồng thời thực hiện việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng ưu tiên những người có uy tín, năng lực, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị cơ sở trong giai đoạn mới.

Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí

Về vấn đề này, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin các chính sách về miễn giảm, gia hạn thuế và phí trong thời gian tới như sau: Về thuế giá trị gia tăng, hiện nay chính sách đang giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng dịch vụ có mức thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Về thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn miễn thuế đến hết ngày 31/12/2030. Về gia hạn thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026; tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí, lệ phí và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Riêng đối với mặt hàng xăng dầu, chúng ta thấy rằng tác động mặt hàng này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của nền kinh tế và tác động đến giá cả.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi trao đổi với phóng viên về các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế năm 2026. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Về chính sách tài khóa mà Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền, xin báo cáo như sau: giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu về 0% từ ngày 9/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026; giảm các sắc thuế cấu thành trong giá xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 27/3/2026 đến hết ngày 30/6/2026; tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng và không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ đầu vào đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026.

Một chính sách nữa là trong quá trình xảy ra xung đột ở Trung Đông, trước tình hình giá xăng dầu có biến động mạnh, Ngân sách Nhà nước đã ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu để sử dụng cho việc hỗ trợ giá đối với các mặt hàng xăng dầu để chúng ta bình ổn giá xăng dầu. Kết quả đã phát huy tác dụng rất tốt trong giai đoạn vừa qua. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp Bộ Công thương, các bộ, ngành có liên quan xây dựng các phương án giá, phương án thuế, phí, lệ phí liên quan để ứng phó với các kịch bản nếu như có những biến động phức tạp và cần có giải pháp của Chính phủ nhằm giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát, bảo đảm các mục tiêu chung.

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