Tin bão trên Biển Đông (Cơn bão số 4) - Bản tin phát lúc 8h ngày 25/8

📍 Hiện trạng bão:

Hồi 07 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ từ 5-10km/h.

📍 Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới)

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 07 giờ

ngày 26/8 Đông Bắc, 5-10km/h 20,7N-109,5E; trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210km về phía Đông Đông Bắc Cấp 8, giật cấp 10 Phía Bắc 18,5N; 107,0-110,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) 07 giờ

ngày 27/8 Bắc Đông Bắc,

khoảng 10 km/h 22,9N-110,3E; trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp.

< cấp 6 Phía Bắc 19,5N; 108,0-110,5E Cấp 3: vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ

📍 Dự báo tác động của bão:

⚠️ Trên biển: Khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

⚠️ Dông, lốc xoáy:

🔹 Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.



