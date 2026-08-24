Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 4) - Bản tin phát lúc 5h ngày 24/8

📍 Hiện trạng bão: Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Uông Bí (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Phù Liễn (Tp. Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá từ 19 giờ ngày 21/8 đến 04 giờ ngày 24/8 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Tp. Hải Phòng, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 180-380mm, cục bộ có nơi trên 400mm như: Hồng Hà (Quảng Ninh) 547mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 520mm, Cát Bà (Hải Phòng) 413mm …

Trong 3-6 giờ vừa qua, bão số 4 hầu như ít di chuyển.

Hồi 04 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Tp. Hải Phòng khoảng 145km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3km/h.

📍 Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

📍 Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới) Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

📍 Dự báo tác động của bão:

⚠️ Trên biển:

🔹 Khu vực chịu tác động: Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải; đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và Tp. Hải Phòng.

Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Tác động chính: Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

⚠️ Khu vực đất liền ven biển

🔹 Khu vực chịu tác động: Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và Tp. Hải Phòng.

Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Tác động chính: Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông.

⚠️ Tác động do mưa lớn

🔹 Khu vực chịu tác động: Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nguy cơ: Sáng sớm và ngày 24/8, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm; riêng Tp. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm 24/8 đến sáng 25/8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tác động chính: Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

⚠️ Dông, lốc xoáy:

🔹 Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

📍 Tin phát lúc: 05h00

📍 Bản tin tiếp theo: 08h00 ngày 24/8