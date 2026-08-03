Tin buồn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình nhà hiếu vô cùng thương tiếc báo tin:

Mẹ đẻ đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, là Cụ: Bùi Thị Tuất, sinh năm 1949 tại xã Vạn Ninh, huyện Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), do tuổi cao, sức yếu, cụ đã tạ thế hồi 20 giờ 50 phút, ngày 2 tháng 8 năm 2026 (tức ngày 20 tháng 6 năm Bính Ngọ) tại nhà riêng (số nhà 99, phố Lê Chân, tổ 3, khu phố Hồng Hà 2, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), hưởng thọ 78 tuổi.

Lễ viếng vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 3 tháng 8 năm 2026 (tức ngày 21 tháng 6 năm Bính Ngọ) tại nhà riêng (số nhà 99, phố Lê Chân, tổ 3, khu phố Hồng Hà 2, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Lễ truy điệu vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8 năm 2026 (tức ngày 22 tháng 6 năm Bính Ngọ), lễ tiễn đưa vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Lễ an táng tại nghĩa trang quê nhà, thôn Bắc Hải Hoà, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình xin thông báo tới các cơ quan, địa phương, đơn vị có mối quan hệ với gia đình được biết.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đã chuẩn bị vòng hoa; các tổ chức, cá nhân đến viếng mang theo dải băng tang.

Thay mặt GIA ĐÌNH

Trưởng nam: Vi Văn Lợi

Trưởng nữ: Vi Ngọc Bích

Địa chỉ nhà hiếu theo mã QR