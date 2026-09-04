Trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH tại chợ Móng Cái

Ngày 4/9, Ban Quản lý chợ Móng Cái phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 9 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Quảng Ninh tổ chức trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH năm 2026 cho các hộ kinh doanh, tiểu thương và du khách.

Theo đó, tiểu thương, du khách đã được trang bị một số kiến thức cơ bản về PCCC; kỹ năng xử lý khi có cháy xảy ra; cấu tạo và cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy thông dụng, đồng thời tổ chức thực hành sử dụng thiết bị chữa cháy, CNCH.

Tiểu thương, du khách trải nghiệm thực hành sử dụng các thiết bị chữa cháy và kỹ năng cứu nạn.

Đặc biệt, du khách khi tới chợ Móng Cái tham quan, mua sắm được trải nghiệm, trau dồi kỹ năng PCCC - CNCH, giúp cho mỗi người nâng cao kiến thức, kỹ năng giúp mình, giúp cộng đồng nếu xảy ra tình huống cháy nổ bất ngờ.

Đây cũng là bước cụ thể hóa vận hành mô hình “Chợ an toàn PCCC- 3 chủ động , 4 tại chỗ" của Ban Quản lý chợ Móng Cái - một mô hình điểm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với hoạt động kinh doanh thương mại và ứng dụng CNTT hiện đại tại phường Móng Cái 1.

Tiểu thương thực hành sử dụng thiết bị chữa cháy.

Được biết, chợ Móng Cái hiện có 1.686 hộ kinh doanh, trong đó có 329 hộ kinh doanh là người Trung Quốc, chủ yếu kinh doanh các mặt hàng hóa dễ cháy như: Vải, quần áo, đồ nhựa, giấy, các thiết bị tiêu thụ điện… Mặc dù thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn PCCC luôn được quan tâm thực hiện và đến nay chưa xảy ra cháy, nổ, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn PCCC thì việc liên tục nâng cao nhận thức, ý thức cho các tiểu thương tại chợ, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH là việc làm được phường Móng Cái 1 đặc biệt quan tâm.