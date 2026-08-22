Lực lượng chức năng kịp thời xử lý sự cố tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đã huy động lực lượng, phương tiện kiểm tra tại các địa bàn trọng yếu, ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố.

Trên cơ sở thường xuyên cập nhật thông tin về hướng di chuyển, cường độ và phạm vi ảnh hưởng của bão từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đã thành lập các tổ công tác nắm tình hình thực tế tại những khu vực có nguy cơ cao, nhất là các khu vực ven biển, cảng, bến tàu.

Qua kiểm tra, nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện sự cố tại khu vực âu tàu Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, có tàu Calista do sóng biển lớn đã bị xô trôi, chèn ép mạnh vào 6 tàu phía trong.

Tàu Calista bị xô trôi, chèn ép mạnh vào 6 tàu gỗ phía trong.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động thêm lực lượng, phương tiện đến hiện trường, tổ chức cứu nạn; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng tại chỗ phối hợp với các chủ xuồng, tàu, tender trong khu vực triển khai phương án kéo tàu Calista ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Với sự phối hợp khẩn trương, thống nhất của các lực lượng, tàu Calista được đưa ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho các phương tiện xung quanh. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trong thời gian bão số 4 tiếp tục ảnh hưởng đến địa bàn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục duy trì nghiêm chế độ thường trực 24/24 giờ; tăng cường phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh và các lực lượng chức năng, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố.

Đồng thời, duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, bảo đảm khả năng cơ động nhanh đến các địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân trước diễn biến bất thường của thiên tai.