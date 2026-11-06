Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp về chuẩn bị Năm APEC 2027

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành là Trưởng Ban Thư ký APEC, Trưởng các Tiểu ban, thành viên Ủy ban quốc gia APEC 2027 và đại diện lãnh đạo các địa phương nơi diễn ra các hoạt động của Năm APEC 2027.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày báo cáo tổng thể tiến độ chuẩn bị cho Năm APEC 2027 trên các mặt. Báo cáo cho biết, thời gian qua, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ đã bám sát tình hình triển khai công tác để kịp thời chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo cho các hoạt động của Năm APEC 2027 mà đỉnh cao là Tuần lễ cấp cao sẽ diễn ra vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Công tác chuẩn bị mọi mặt đang theo đúng lộ trình đề ra tại Đề án tổng thể về tổ chức Năm APEC 2027. Nội dung, chủ đề, các ưu tiên và các sáng kiến của Việt Nam đã phản ánh được quan tâm chung của APEC, đồng thời gắn với các định hướng lớn về đối ngoại và phát triển của Việt Nam. Việc xây dựng cơ sở vật chất, các công trình, hạng mục phục vụ cho Tuần lễ cấp cao đều đạt tiến độ đề ra; các vướng mắc về hành lang pháp lý đã được tháo gỡ thông qua 3 nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội. Các mặt công tác khác đều đang được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai. Tới nay, Việt Nam đã sẵn sàng cho việc đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027.

Các đại biểu tập trung trao đổi toàn diện công tác chuẩn bị, đánh giá cụ thể tiến độ, làm rõ những mặt đã làm được, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực của Ủy ban Quốc gia APEC 2027, các Tiểu ban và các bộ, ngành, địa phương liên quan trong triển khai công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, toàn bộ công tác chuẩn bị phải bám sát chủ trương của Đảng, gắn kết chặt chẽ với các yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với luật pháp quốc tế; thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Về nội dung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tầm quan trọng của việc xác định rõ chủ đề, các ưu tiên và các sáng kiến trong năm 2027; đề nghị Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tiếp tục rà soát, hoàn thiện trên cơ sở tham vấn quốc tế chặt chẽ và bám sát tình hình khu vực. Về cơ sở vật chất, yêu cầu công tác tổ chức cần được chuẩn bị chu đáo trên mọi mặt, tạo được kết quả hợp tác có giá trị, vừa thể hiện sự đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào kiến tạo tương lai chung cho khu vực, vừa gắn với lợi ích phát triển của địa phương, doanh nghiệp và nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải biến Năm APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Lễ tân đối ngoại bảo đảm trang trọng, chu đáo, chuyên nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế và thể hiện bản sắc, lòng hiếu khách của Việt Nam; đặc biệt chú trọng nghi thức đón tiếp các nhà lãnh đạo; chương trình hoạt động, hội nghị, chiêu đãi và các cuộc tiếp xúc cấp cao bảo đảm chính xác, thống nhất, không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến uy tín quốc gia. Công tác tuyên truyền, văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia cần được triển khai bài bản, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu bản sắc, tự cường, năng động, sáng tạo và hiếu khách, đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhấn mạnh bối cảnh thời gian từ nay đến hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2027 không còn nhiều, trong khi yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, khối lượng công việc còn rất lớn và tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh chóng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Chính phủ, Ủy ban Quốc gia APEC 2027, các địa phương, nhất là tỉnh An Giang, tiếp tục tập trung cao độ, cụ thể hóa các định hướng chung thành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, xác định rõ tiến độ, kết quả. Trước mắt, việc tiếp nhận vai trò chủ nhà và các hoạt động mở đầu của Năm APEC 2027 phải được chuẩn bị chu đáo, tạo sự tin tưởng của các thành viên APEC vào sự sẵn sàng của Việt Nam.