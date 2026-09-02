Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội

Sáng 2/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Người tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Trong không khí cả nước phấn khởi kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 2/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Người tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu xúc động thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Sự nghiệp cách mạng vô cùng phong phú, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc ta. Cả cuộc đời vì nước, vì dân, Người đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một Di sản tư tưởng quý báu, một Tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước và sống mãi trong lòng các thế hệ người dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cách đây 81 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

81 năm đã trôi qua, bản Tuyên ngôn Độc lập và tinh thần ngày 2/9/1945 vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại và tiếp tục tỏa sáng, soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trên con đường xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Hòa chung không khí ngày Tết Độc lập, từ sáng sớm 2/9, đông đảo nhân dân cả nước cùng bạn bè quốc tế đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là Di tích Quốc gia đặc biệt, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Những di tích, tài liệu, hiện vật đang được trưng bày tại đây là bằng chứng sống động và chân thực nhất, phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Thăm Khu Di tích, mỗi người đều cảm nhận niềm xúc động và tự hào, từ đó hun đúc ý chí, niềm tin trong lòng các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.