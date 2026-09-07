Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Ngày 7/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công thương; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; cùng các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đặng Minh Khôi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga; Trịnh Đức Hải, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991, diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI; là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là lần thứ hai người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức, đặc biệt là Hội nghị ở cấp nguyên thủ lần đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga và Pháp, tạo ra dấu mốc mới, động lực mạnh mẽ và đột phá phát triển các mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.