Đoàn công tác TP Quảng Ninh làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Ngày 6/9, tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, Đoàn công tác của TP Quảng Ninh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Đặng Minh Khôi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga. Đoàn cũng đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Chào mừng đoàn công tác TP Quảng Ninh tới thăm, làm việc với Đại sứ quán, Đại sứ Đặng Minh Khôi trao đổi với Đoàn về quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga và những tiềm năng, cơ hội để Quảng Ninh tiếp tục mở rộng quan hệ với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Nga; đồng thời khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối, thúc đẩy các hoạt động hợp tác của Quảng Ninh tại Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh cảm ơn Đại sứ và tập thể cán bộ Đại sứ quán đã quan tâm, hỗ trợ Đoàn trong chuyến công tác; đồng thời thông tin những kết quả nổi bật của Đoàn trong các hoạt động củng cố quan hệ với tỉnh Irkutsk, mở rộng khả năng hợp tác với thành phố Saint Petersburg và các tổ chức, doanh nghiệp Nga.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao đổi tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đồng chí nhấn mạnh, trong vị thế mới là thành phố, cùng với mở rộng không gian phát triển, Quảng Ninh xác định cần chủ động mở rộng không gian đối ngoại, tăng cường kết nối quốc tế, thu hút thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng mà thành phố mong muốn tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ Quảng Ninh tăng cường hợp tác thực chất với tỉnh Irkutsk, kết nối với Saint Petersburg, Moscow và các địa phương có tiềm năng của Liên bang Nga; giới thiệu doanh nghiệp, nhà đầu tư Nga đến tìm hiểu cơ hội tại Quảng Ninh; thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics - cảng biển, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và du lịch.

Đoàn công tác TP Quảng Ninh tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Quảng Ninh cũng mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối với các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch Nga để nghiên cứu khả năng khai thác các chuyến bay charter và tiến tới đường bay thương mại giữa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với một số địa phương của Liên bang Nga khi đủ điều kiện; tăng cường quảng bá, thu hút khách du lịch Nga đến Quảng Ninh.

Đồng chí đề nghị Đại sứ quán tiếp tục đồng hành, theo dõi và hỗ trợ kết nối những nội dung Đoàn đã trao đổi với tỉnh Irkutsk, các cơ quan của Saint Petersburg và cộng đồng doanh nghiệp Nga, để kết quả chuyến công tác từng bước được chuyển hóa thành các chương trình, dự án và sản phẩm hợp tác cụ thể.

Đoàn công tác TP Quảng Ninh dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh tại thủ đô Moscow.

Trong chương trình thăm, làm việc tại thủ đô Moscow, Đoàn công tác của TP Quảng Ninh đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Quần thể tượng đài do nhà điêu khắc Vladimir Tsigal và kiến trúc sư V. Koretsky thiết kế. Tượng đài kết hợp hình khối vững chãi với hình ảnh hoa sen và cây tre uốn cong biểu trưng cho ý chí kiên cường, sức mạnh và tâm hồn thanh cao của dân tộc Việt Nam. Đây là địa điểm lịch sử, văn hóa quen thuộc của cộng đồng người Việt Nam tại Nga cũng như các đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khi sang thăm chính thức Liên bang Nga đến dâng hoa, tưởng niệm.

Buổi thăm, làm việc tại thủ đô Moscow đã khép lại tốt đẹp chuyến thăm, làm việc của Đoàn công tác TP Quảng Ninh tại Liên bang Nga; góp phần củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, đồng thời mở thêm những hướng kết nối mới, thiết thực cho Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.