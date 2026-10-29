Trao cơ hội cho người trẻ

Trong kỷ nguyên mới, giai đoạn mới, Đảng, Nhà nước, Chính phủ nâng cao một bước, phát huy mạnh mẽ tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên, cán bộ trẻ, giàu nhiệt huyết, cống hiến. Như ở Quảng Ninh, những năm qua, thành phố luôn khuyến khích những cách làm mới, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm qua đó đạt được nhiều thành quả, trong đó Quảng Ninh cũng mạnh dạn trao cơ hội cho những người trẻ.

Trong Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ quan điểm phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu.

Nghị quyết khẳng định dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá. Trọng dụng, bảo đảm cán bộ có không gian cống hiến, được bảo vệ khi có động cơ trong sáng, thực hiện đúng chủ trương, vì lợi ích chung.

Một trong những mục tiêu mà Nghị quyết số 24-NQ/TW đề ra là hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi để phát hiện, khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dấn thân, dám đổi mới, sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung. Đồng thời, khắc phục triệt để tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trưởng thôn trẻ Choỏng Thị Hoa, thôn Ngàn Chi, xã Bình Liêu luôn sâu sát, động viên và cùng người dân tìm hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế địa phương, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Ảnh: Minh Đức

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, những năm qua, Quảng Ninh đã là một trong những địa phương dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, tiên phong đi đầu trong nhiều lĩnh vực. Trong đó có việc thí điểm sáp nhập các cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; hợp nhất các cơ quan báo chí thuộc địa phương; sớm sáp nhập, sắp xếp các đơn vị thuộc ngành y tế, giáo dục… Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quảng Ninh tiên phong thu hút đầu tư cao tốc, cảng tàu khách du lịch, sân bay… Với cách làm này, Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu vượt bậc trên nhiều lĩnh vực trong những năm qua.

Tiếp tục phát huy tính tiên phong, dám nghĩ, dám làm, trong cuộc bầu trưởng thôn, bản, khu phố vừa qua, Quảng Ninh đã mạnh dạn, khuyến khích các xã, phường, đặc khu trao cơ hội cho những người trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen-Z có trình độ, lòng nhiệt huyết và sự quyết tâm cống hiến cho quê hương.

Sau sắp xếp, sáp nhập, hiện Quảng Ninh còn 624 thôn, bản, khu phố. Trong đó, số người giữ chức danh trưởng thôn, bản, khu phố từ 21 đến 40 tuổi chiếm gần 25%. Khoảng 75% có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên.

Có những trưởng thôn, bản, khu phố tuổi đời mới 21, nhưng đã nhận được sự ủng hộ cao của bà con nhân dân là minh chứng rõ nét cho uy tín, sự tận tâm, trình độ, lòng nhiệt huyết của những người trẻ. Như tại xã Lục Hồn – một trong những địa phương vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Quảng Ninh, có 9/11 trưởng thôn, bản dưới 40 tuổi, đặc biệt có 3 trưởng thôn thuộc thế hệ Gen - Z.

Những con số trên cho thấy trẻ hóa đội ngũ ở cơ sở đang trở thành một chủ trương lớn trong quá trình kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng quản trị cộng đồng của các địa phương tại Quảng Ninh. Đây thực sự là “làn gió mới” ở cơ sở khi mà những người trẻ có lợi thế về sức khỏe, trình độ học vấn, khả năng học hỏi, ứng dụng cái mới nhanh, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, đặc biệt là làm chủ công nghệ số, khoa học - công nghệ. Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết số 24-NQ/TW nhằm khuyến khích người trẻ cống hiến.

Tin tưởng rằng, khi được trao cơ hội, những người trẻ sẽ có thêm nhiều động lực để rèn luyện, học hỏi, cống hiến và trưởng thành từ thực tiễn. Đặc biệt niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân là nền tảng vững chắc để những cán bộ trẻ ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.