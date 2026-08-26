Trao quyết định đầu tư 16 dự án, tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng

Ngày 26/8, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì Hội nghị trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định thành lập cụm công nghiệp cho các dự án chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định thành lập cụm công nghiệp cho các nhà đầu tư.

Tại hội nghị, Quảng Ninh đã trao quyết định cho 16 dự án, gồm 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 8 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và 2 dự án thành lập cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 16.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại phường Quang Hanh: Tổ hợp khách sạn, thương mại dịch vụ Khu 7; Trung tâm hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ khu 8; các dự án xây dựng nhà xưởng, nhà kho cho thuê và Nhà máy Topping Quảng Ninh, Nhà máy TSMT Quảng Ninh tại KCN Sông Khoai và dự án S-Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án S-Việt Nam cho đại diện Tập đoàn Foxcom.

Nhóm dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư: Bệnh viện đa khoa tại phường Tuần Châu; nhà ở xã hội tại phường Uông Bí; dự án xử lý nước thải tại Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng tại phường Bãi Cháy; khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái rừng, biển cao cấp Hòn Giai tại đặc khu Vân Đồn; cùng các dự án công nghiệp, khai khoáng và chăn nuôi tập trung.

Nhóm dự án được trao quyết định thành lập: Cụm công nghiệp Vô Ngại tại xã Bình Liêu và cụm công nghiệp Thống Nhất, xã Thống Nhất.

Với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng, việc đồng loạt trao quyết định đầu tư không chỉ tạo thêm nguồn lực cho các dự án cụ thể mà còn cho thấy khả năng hấp thụ đầu tư và mở rộng không gian phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới. Cơ cấu dự án tương đối đa dạng, từ công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội đến du lịch, dịch vụ, y tế và môi trường, qua đó góp phần hình thành thêm các động lực tăng trưởng ở nhiều khu vực của Quảng Ninh.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Chủ tịch Quốc hội đã ký Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, như vậy, Quảng Ninh sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, mục tiêu tăng trưởng, phát triển đều được đặt ở mức cao hơn.

Các dự án, công trình được trao quyết định lần này là những công trình góp phần tạo thêm động lực để xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Mỗi công trình, dự án là một năng lực sản xuất mới và một nguồn lực mới cho sự phát triển của Quảng Ninh.

Để các dự án đóng góp tích cực vào tăng trưởng, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án được triển khai thuận lợi. Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng đất, bảo đảm các dự án sau khi được chấp thuận thực sự chuyển hóa thành năng lực sản xuất, kinh doanh và những giá trị phát triển mới.

Các chủ đầu tư phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, cam kết đầu tư phải đi đôi với triển khai thực chất, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, huy động nguồn lực, tổ chức thi công, sớm đưa dự án vào hoạt động, tạo ra sản phẩm, giá trị và đóng góp cụ thể cho tăng trưởng của thành phố mới. Trong quá trình triển khai, phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định có liên quan.

Đồng chí mong muốn các nhà đầu tư trở thành những đối tác lâu dài của Quảng Ninh; không chỉ đầu tư một dự án, mà cùng tỉnh kiến tạo một môi trường phát triển mới, một nền kinh tế năng động, hiện đại, xanh và bền vững.