Triển khai kế hoạch thúc đẩy tiêu dùng nội địa

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND về kích cầu tiêu dùng gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh, nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, ổn định thị trường, gia tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tạo động lực phát triển kinh tế.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung phát triển thị trường bán lẻ gắn với hệ thống phân phối, nâng cao năng lực doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, nông nghiệp chủ lực, thủy sản và đặc sản địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Người dân mua sắm hàng hóa tại siêu thị GO! Hạ Long.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm gắn với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; kết hợp không gian ẩm thực, phố đi bộ, hoạt động mua sắm, vui chơi, giải trí. Tỉnh định hướng phát triển kinh tế ban đêm gắn với nghệ thuật trình diễn, duy trì các chương trình nghệ thuật, giải trí và ẩm thực tại Bãi Cháy, Yên Tử, Móng Cái, Vân Đồn...

Cùng với đó, Quảng Ninh triển khai các tháng, tuần khuyến mại tập trung; thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, kết hợp bán hàng truyền thống với thương mại điện tử. Các sản phẩm đặc sản như: Ba kích, rượu mơ Yên Tử, miến dong Bình Liêu, chả mực Hạ Long, ruốc hải sản, mắm Vân Đồn... sẽ được đưa đến người tiêu dùng và khách du lịch thông qua các hội chợ OCOP, tuần hàng Việt và hệ thống điểm bán hàng Việt tại các khu, điểm du lịch.

Đáng chú ý, tỉnh khuyến khích kết nối các tour, tuyến du lịch với hoạt động tham quan, mua sắm tại trung tâm thương mại, siêu thị, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP, cửa hàng, nhà hàng; áp dụng voucher giảm giá cho du khách. Đồng thời, phát triển các điểm bán hàng Việt, gian hàng Việt tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, qua đó lan tỏa tinh thần tiêu dùng hàng Việt trong cộng đồng.

Các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hàng hóa tham gia các chương trình kích cầu phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, rõ nguồn gốc xuất xứ và có giá cả phù hợp.

UBND các xã, phường, đặc khu triển khai các tuyến phố đi bộ gắn với khu mua sắm đêm tại những địa bàn có tiềm năng du lịch; khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo tiếp tục tổ chức chợ phiên hoặc không gian ẩm thực an toàn, văn minh phù hợp điều kiện thực tế...

Thông qua kế hoạch, Quảng Ninh hướng tới tạo thêm động lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao sức mua trong nước. Đồng thời, đưa các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và hàng Việt chất lượng đến gần hơn với người dân, du khách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.