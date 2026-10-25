Thường trực 5 tổ công tác bảo đảm TTATGT tại khu vực miền Tây thành phố

Trước nhu cầu vận tải gia tăng, lưu lượng xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu tại khu vực miền Tây thành phố đang tăng cao đột biến, trong khi nhiều tuyến đường bộc lộ những hạn chế về hạ tầng, tổ chức giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông (ATGT), thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố, Phòng CSGT đang đồng loạt triển khai các biện pháp nhằm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngã tư Tràng Bạch trên QL18 đoạn qua phường Hoàng Quế là một trong những nút giao thông có đông xe vận chuyển vật liệu, thường xuyên xảy ra xung đột.

Ngày 24/10, Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh đã làm việc với 30 doanh nghiệp kinh doanh vận tải chở đất, đá, VLXD lớn trên địa bàn miền Tây thành phố.

Ngoài phổ biến các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, hướng dẫn phương án đảm bảo giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường chuyên dùng và đường giao thông, đơn vị yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm TTATGT.

Đội CSGT đường bộ số 1, phòng CSGT (Công an Thành phố) làm việc với đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chở đất, đá, VLXD trên địa bàn miền Tây.

Song song với công tác tuyên truyền, đơn vị huy động lực lượng kiểm tra, xử lý đồng bộ các hành vi vi phạm. Tính từ đầu năm đến nay, Đội đã phát hiện, lập biên bản xử lý hàng trăm trường hợp xe quá tải, quá khổ và tự ý thay đổi kích thước thùng xe, xử phạt tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Đội CSGT Đường bộ số 1 đã phát hiện kiểm tra phương tiện về tải trọng, kích thước thành thùng.

Trước áp lực về mật độ giao thông ngày càng tăng cao, ngoài việc tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các tuyến địa bàn trọng điểm, Đội CSGT Đường bộ số 1 đã bố trí thường trực 5 tổ công tác tại các điểm ra vào mỏ đất, bến bãi để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ gốc bốc xếp hàng hóa.