Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu sinh hoạt chính trị phát huy truyền thống Vùng mỏ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giảng viên

Sáng 6/11, Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Phát huy truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm, nâng cao trách nhiệm và khát vọng cống hiến của cán bộ, giảng viên trong giai đoạn mới”; đồng thời tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng năm 2026.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chính trị tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử cuộc Tổng bãi công của công nhân Vùng mỏ năm 1936, quá trình hình thành và phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” – giá trị tinh thần hun đúc sức mạnh đoàn kết, ý chí vượt khó của các thế hệ công nhân, góp phần làm nên những thành tựu trong xây dựng và phát triển Quảng Ninh.

Từ việc nhìn lại truyền thống, buổi sinh hoạt nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm nêu gương. Đối với nhà trường, tinh thần ấy cần được cụ thể hóa bằng việc thực hiện nghiêm quy chế, chuẩn mực nhà giáo; tăng cường phối hợp giữa các khoa, phòng; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu trình bày chuyên đề “Nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng năm 2026”.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng nghe chuyên đề “Nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng năm 2026”. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; tình hình biển, đảo hiện nay và cơ sở pháp lý liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; đồng thời, thông tin về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển và vai trò của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Chuyên đề cũng chú trọng nâng cao khả năng nhận diện các thủ đoạn xuyên tạc, thông tin giả, thông tin sai sự thật liên quan đến biển, đảo trên không gian mạng; trang bị kiến thức, kỹ năng kiểm chứng, tiếp nhận, chia sẻ thông tin chính thống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Thông qua buổi sinh hoạt chính trị, cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường được nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn giảng dạy, học tập, công tác.