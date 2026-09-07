Trao tặng quà cho các em học sinh Trường TH-THCS Húc Động bước vào năm học mới

Nhân dịp năm học mới 2026-2027, sáng 7/9, Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh phối hợp với Tổ chức kết nối kinh doanh BNI Hạ Long, thành phố Quảng Ninh, tổ chức chương trình trao quà, tiếp sức học sinh Trường TH-THCS Húc Động (xã Bình Liêu).

Tổ chức kết nối kinh doanh BNI Hạ Long, thành phố Quảng Ninh và Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh trao hỗ trợ cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường TH-THCS Húc Động (xã Bình Liêu).

Với chủ đề “Yêu thương lan tỏa, thắp sáng niềm tin”, tại chương trình, Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh và Tổ chức kết nối kinh doanh BNI Hạ Long, thành phố Quảng Ninh, đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh khối THCS có hoàn cảnh khó khăn; 50 chiếc ba lô cho học sinh khó khăn, mồ côi, khuyết tật; 50 bộ đồng phục cho học sinh tiểu học cùng nhiều đồ dùng học tập thiết thực.

Ban Tổ chức cũng trao 5 suất quà bằng tiền mặt (trị giá 3 triệu đồng/suất) cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập năm học vừa qua. Tổng trị giá các phần quà trên 70 triệu đồng.

Tổ chức kết nối kinh doanh BNI Hạ Long và Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh trao những suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường TH-THCS Húc Động, nhân dịp năm học mới 2026-2027.

Chương trình là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh và các nhà hảo tâm, góp phần chăm lo, tiếp sức học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi còn nhiều khó khăn. Những phần quà không chỉ hỗ trợ các em về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em nỗ lực học tập, tự tin bước vào năm học mới 2026-2027.