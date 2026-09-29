Sắc màu văn hóa làm nên sức hút

Văn hóa Quảng Ninh là sự hội tụ và giao thoa của những giá trị văn hóa đặc trưng: Văn hóa biển, văn hóa phật giáo Trúc Lâm, văn hóa công nhân mỏ, văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số...

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại "Đêm trăng Cao Ly" 2026, xã Hoành Mô tổ chức tháng 9/2026. Ảnh: Minh Đức

Toàn thành phố hiện có 2/9 di sản thế giới của Việt Nam; 609 di tích, trong đó 8 di tích quốc gia đặc biệt, 57 di tích quốc gia, 103 di tích cấp thành phố; 13 Bảo vật quốc gia; 132 lễ hội, trong đó 76 lễ hội đã được kiểm kê, đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể... Những yếu tố trên mở ra cơ hội lớn để Quảng Ninh trở thành trung tâm phát triển văn hóa, du lịch trọng điểm.

Những giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh được thành phố gắn với xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch. Thời gian qua, thành phố đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để phát huy tối đa tiềm năng của các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị, quảng bá hình ảnh thành phố và thu hút khách du lịch.

Trong 9 tháng 2026, thành phố tổ chức và phối hợp tổ chức 3 sự kiện cấp quốc gia, quốc tế và 5 sự kiện cấp thành phố phục vụ các nhiệm vụ chính trị và thu hút khách du lịch như: Các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân; chào mừng thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Yên Tử; Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Ninh chào hè năm 2026 “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”, hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026), Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh...

Song song với đó, công tác xây dựng môi trường văn hóa, phát huy giá trị văn hóa và con người Quảng Ninh được triển khai gắn với chuyển đổi số. Theo đó các cấp, các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử, truyền thống, văn hóa, con người Quảng Ninh trên nền tảng số; quảng bá các lễ hội truyền thống, làng nghề địa phương, các sản phẩm du lịch đặc thù; quảng bá các giá trị di sản; xây dựng Đề án mô hình Nhà văn hóa số giai đoạn 2026-2030... Thành phố tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch, hình thành các sản phẩm văn hóa mới như chương trình ca nhạc, giải trí trên du thuyền, hang Ngọc Rồng, các concert âm nhạc, lễ hội giải trí... tạo nền tảng, tiền đề để phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm...

Trung tâm Văn hóa phường Hoành Bồ vừa được hoàn thành cải tạo đưa vào sử dụng, tháng 9/2026. Ảnh: Hoàng Nga

Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản được triển khai theo hướng vừa bảo vệ giá trị gốc, vừa từng bước gắn di sản với phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố tập trung bảo tồn, khai thác hiệu quả các di sản, trọng tâm là 2 Di sản thế giới Yên Tử, vịnh Hạ Long, và các di tích quốc gia, quốc gia đặc biệt; quan tâm công tác quy hoạch; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa, quản lý chặt chẽ công tác bảo tồn, giữ gìn các giá trị di sản văn hóa; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để người dân có ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ chung tay bảo tồn các di tích văn hóa.

Trong 9 tháng, ngành văn hóa đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng 2 di tích cấp quốc gia, tham mưu xếp hạng 3 di tích cấp thành phố và thẩm định 1 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; rà soát hiện trạng, phân loại mức độ xuống cấp để xây dựng kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích giai đoạn 2026-2030; hướng dẫn, thẩm định 30 dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; trong đó 5 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định 10 dự án...

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa; xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn; phát triển du lịch, xúc tiến quảng bá và mở rộng thị trường; bảo tồn, phát huy giá trị di sản; phát triển thể dục, thể thao; thông tin, truyền thông; kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số.