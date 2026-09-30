Rộn ràng khai hội truyền thống đền An Sinh năm 2026

Sáng 30/9, tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền An Sinh (phường An Sinh), Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với UBND phường An Sinh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2026.

Tới dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố; Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam và họ Trần thành phố Quảng Ninh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương.

Đông đảo đại biểu và nhân dân tham dự Lễ khai mạc tại sân đền An Sinh năm 2026.

Đền An Sinh được xây dựng từ thế kỷ XIV (năm 1381), là trung tâm tín ngưỡng đặc biệt linh thiêng của quê gốc nhà Trần, nơi thờ phụng 8 vị vua Trần, phối thờ An Sinh vương Trần Liễu, Thiện Đạo Quốc mẫu phu nhân và Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Cùng với hệ thống lăng miếu, am tháp trên dãy Yên Tử, Đền An Sinh là mắt xích lịch sử - văn hóa quan trọng thuộc Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử. Lễ hội truyền thống đền An Sinh được tổ chức thường niên vào ngày 20 tháng 8 âm lịch – trùng ngày hóa của Đức Thánh Trần, nhằm tri ân công đức to lớn của các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn tại lễ khai hội.

Sau chương trình nghệ thuật chào mừng với màn trống hội âm vang và múa rồng lân rực rỡ sắc màu, đồng chí Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội đã đọc diễn văn và gióng trống khai hội. Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố thỉnh chuông khai hội và điều hành nghi thức dâng hương, niệm Phật cầu nguyện quốc thái dân an. Trong khuôn khổ chương trình nghi lễ, Ban Tổ chức cùng Hội đồng dòng họ Trần thành phố thực hiện Lễ tế giỗ Đức Hưng Đạo Đại vương và Lễ tế cáo các vua Trần.

Đồng chí Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử gióng trống khai hội

Các đại biểu và nhân dân dâng hương cầu quốc thái dân an.

Hòa cùng không khí linh thiêng của phần lễ, các hoạt động phần hội tại sân lễ và khu vực cổng di tích đền An Sinh diễn ra rộn ràng, cuốn hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Hội thi pháo đất truyền thống thu hút đông đảo khán giả theo dõi

Đội tế BCH họ Trần thành phố Quảng Ninh thực hiện nghi thức tế cáo các vua Trần tại sân lễ đền An Sinh.

Lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2026 diễn ra liên tục trong 3 ngày, từ ngày 30/9 đến hết ngày 02/10/2026 (tức ngày 20 đến 22/8 năm Bính Ngọ). Trong các ngày tiếp theo, chuỗi trò chơi dân gian tiếp tục được tổ chức, kết hợp cùng chương trình giao lưu văn nghệ giữa các phường tại "Liên hoan tiếng hát Khu dân cư phường An Sinh năm 2026" với chủ đề Tự hào Thành phố Quảng Ninh. Sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thời Trần mà còn tạo điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn, thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng trên vùng đất di sản.