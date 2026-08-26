Vân Đồn: Quyết liệt điều hành, tạo đà tăng trưởng

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và chủ đề công tác năm 2026, đặc khu Vân Đồn tăng cường lãnh đạo, điều hành theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, kiểm tra tiến độ. Cách làm quyết liệt đã tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, củng cố động lực để địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Ngay từ đầu năm, UBND đặc khu đã cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình của cấp trên bằng quyết định giao nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kịch bản tăng trưởng. Khi điều kiện thực tế thay đổi, kịch bản tiếp tục được rà soát, điều chỉnh cho từng quý. Hằng tháng, lãnh đạo đặc khu kiểm điểm tiến độ các chương trình, kế hoạch; tăng cường làm việc tại cơ sở, công trường, dự án để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn và chấn chỉnh những khâu chậm trễ.

Trước đặc thù địa bàn rộng, nhiều đảo nằm tách biệt, Đảng ủy đặc khu Vân Đồn thành lập 7 tổ công tác thường trực tại các khu vực đảo để kịp thời tháo gỡ khó khăn ở cơ sở (Trong ảnh: Thành viên Tổ công tác khu vực Quan Lạn trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình đời sống nhân dân).

Hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thể hiện rõ trong bức tranh tăng trưởng. 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6.031 tỷ đồng, tăng 23,1%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với kịch bản. Trong đó, thương mại - dịch vụ đạt 3.477 tỷ đồng, tăng 28%; nông, lâm, ngư nghiệp đạt 1.106 tỷ đồng, tăng 20,1%; công nghiệp - xây dựng đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 14,6%. Đặc khu hoàn thành 10/11 chỉ tiêu tỉnh giao trong 6 tháng, trong đó 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Với lợi thế biển đảo, Vân Đồn xác định du lịch, dịch vụ là động lực quan trọng. Địa phương đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch, thí điểm mô hình du lịch sinh thái biển đảo gắn với nuôi trồng thủy sản, phối hợp hoàn thiện hồ sơ Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô, đồng thời nghiên cứu các hành trình trên vịnh Bái Tử Long. Đến hết tháng 7, Vân Đồn đón 2,218 triệu lượt khách, bằng 150% cùng kỳ; doanh thu đạt 4.328 tỷ đồng, bằng 192% cùng kỳ.

Theo ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón 3,4 triệu lượt khách và đạt doanh thu trên 6.700 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Vân Đồn đang tập trung phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới, tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành du lịch địa phương.

Trong nông, lâm, ngư nghiệp, chỉ đạo tập trung vào tổ chức sản xuất gắn với quản lý tài nguyên và phòng, chống dịch bệnh. 7 tháng năm 2026, sản lượng thủy sản ước đạt 87.679 tấn, bằng 166,2% cùng kỳ; diện tích nuôi trồng đạt 12.105ha. Đặc khu tiếp nhận 102 hồ sơ đề nghị giao khu vực biển với tổng diện tích khoảng 8.716,9ha, đồng thời tăng tuần tra và xử lý 26 trường hợp nuôi ngoài quy hoạch.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 334 qua địa bàn đặc khu Vân Đồn đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB.

Đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội cũng được theo dõi sát. Sau điều chỉnh, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là hơn 1.834 tỷ đồng cho 70 dự án; hết tháng 7 giải ngân khoảng 819,869 tỷ đồng, đạt 44,7% kế hoạch vốn sau điều chỉnh. Tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách thu hút trên địa bàn đạt 2.578 tỷ đồng. Đặc khu luôn đôn đốc các dự án trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Công tác tài chính - ngân sách được điều hành chủ động, gắn thu đúng, thu đủ với sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm trên địa bàn đạt khoảng 999 tỷ đồng, bằng 124,8% cùng kỳ; thuế, phí thuộc phần đặc khu thu đạt 266 tỷ đồng, bằng 140,9% cùng kỳ.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số được xem là công cụ nâng chất lượng điều hành và cải thiện môi trường đầu tư. Từ đầu năm đến ngày 5/6/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu tiếp nhận 6.712 hồ sơ, đã giải quyết 6.360 hồ sơ trước và đúng hạn, đạt 99,8%. Toàn bộ hồ sơ mới được thực hiện trực tuyến, số hóa; 100% kết quả được cung cấp bản điện tử. Với môi trường đầu tư thuận lợi, từ đầu năm đến hết tháng 6, trên địa bàn đặc khu có 65 doanh nghiệp và 9 hợp tác xã thành lập mới.

Chặng đường phía trước vẫn còn những điểm nghẽn như giải phóng mặt bằng một số dự án, di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp chưa phù hợp quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng và môi trường. Vân Đồn đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 25%, quý III đạt 36,6%; phấn đấu giải ngân 80% kế hoạch vốn trước ngày 30/9. Trọng tâm xuyên suốt là siết kỷ luật, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giảm hội họp, tăng đối thoại và giải quyết thực chất kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Với tinh thần điều hành chủ động, sát thực tiễn và lấy kết quả làm thước đo, Vân Đồn đang biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng cụ thể. Sự quyết liệt trong tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và nâng chất lượng phục vụ sẽ là nền tảng để đặc khu hoàn thành các mục tiêu năm 2026, từng bước định hình trung tâm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại của Quảng Ninh.