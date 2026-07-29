Vân Đồn: Dành nguồn lực tái thiết không gian đô thị

Sau khi trở thành đặc khu, Vân Đồn bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đô thị. Không chỉ mở rộng không gian phát triển, địa phương đang tập trung tái thiết không gian đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững; từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo sức hút đối với các nhà đầu tư.

Được xây dựng từ năm 1993 và đưa vào hoạt động từ năm 1995, chợ Cái Rồng là trung tâm giao thương lớn của Vân Đồn với khoảng 360 điểm kinh doanh. Bà Lương Thị Vân Anh, Phó Ban Quản lý dịch vụ công ích đặc khu Vân Đồn, cho biết: "Qua hơn 30 năm, nhiều hạng mục của chợ đã xuống cấp, không gian kinh doanh chật hẹp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông nội bộ không còn đáp ứng yêu cầu phát triển. Các lối thoát nạn, đường công vụ phục vụ phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế; hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy cũng chưa được đầu tư đầy đủ, nên nếu xảy ra sự cố sẽ rất khó xử lý".

Thi công công trình xây mới chợ Cái Rồng, đặc khu Vân Đồn.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, dự án xây mới chợ Cái Rồng đã được triển khai trên diện tích hơn 2,07ha, định hướng xây dựng chợ hạng I với khoảng 650 điểm kinh doanh, gần gấp đôi quy mô hiện nay. Công trình được đầu tư đồng bộ từ nhà chợ chính, nhà chợ phụ đến bãi đỗ xe, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hướng tới mô hình chợ văn minh kết hợp phục vụ phát triển du lịch. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 147 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2028.

Không chỉ ưu tiên đầu tư hạ tầng thương mại, Vân Đồn cũng dành nguồn lực đáng kể để hoàn thiện hệ thống thiết chế xã hội, trong đó có giáo dục. Một trong những công trình trọng điểm đang được gấp rút hoàn thiện là dự án xây mới Trường THCS Hạ Long. Được đầu tư trên diện tích khoảng 2,8ha với tổng mức đầu tư khoảng 270 tỷ đồng, công trình gồm 38 phòng học, khu hiệu bộ, nhà đa năng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Cô Hoàng Thúy Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Hạ Long, chia sẻ: "Với cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại này, thầy và trò nhà trường sẽ có điều kiện tổ chức các hoạt động dạy và học linh hoạt, hiệu quả hơn. Chúng tôi kỳ vọng trong môi trường mới, chất lượng giáo dục sẽ tiếp tục được nâng cao, học sinh có nhiều cơ hội phát triển toàn diện”.

Dự án xây mới Trường THCS Hạ Long sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Việc đầu tư đồng bộ các công trình dân sinh như chợ, trường học cho thấy Vân Đồn đang hướng tới nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong quá trình đô thị hóa. Cùng với các công trình hạ tầng dân sinh, đặc khu Vân Đồn đang triển khai đồng bộ nhiều dự án chỉnh trang, cải tạo và nâng cấp hạ tầng đô thị. Đến nay, địa phương đã và đang thực hiện 25 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.353 tỷ đồng; riêng 9 dự án trọng điểm có tổng vốn gần 580 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, chống ngập úng, chỉnh trang khu dân cư và cải tạo cảnh quan đô thị.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các dự án, nhiều tiêu chí phát triển đô thị của Vân Đồn đang từng bước được cải thiện. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, khả năng kết nối giữa các khu vực được nâng cao; các công trình giáo dục, thương mại, không gian công cộng và hạ tầng khu dân cư được đầu tư đồng bộ hơn, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện như hệ thống cấp nước, thu gom và xử lý nước thải cùng một số thiết chế hạ tầng xã hội.

Theo ông Nguyễn Sinh Lượng, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, tái thiết không gian đô thị không chỉ là chỉnh trang diện mạo đô thị mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân; từng bước hoàn thiện các tiêu chí phát triển đô thị, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và xây dựng không gian phát triển xanh, sạch, đẹp. Trong bối cảnh Vân Đồn bước vào giai đoạn phát triển mới, đây cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đặc khu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch chất lượng cao của tỉnh.

Trong thời gian tới, Vân Đồn sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối, hệ thống cấp, thoát nước, chỉnh trang các khu đô thị hiện hữu, phát triển hồ điều hòa, không gian xanh và không gian công cộng. Đây sẽ là nền tảng để đặc khu từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị biển đảo hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.