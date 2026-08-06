Động lực phát triển kinh tế của CCB đặc khu Vân Đồn

Những năm qua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trên địa bàn đặc khu Vân Đồn đã lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng giúp nhiều hội viên CCB vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

CCB Trần Văn Bảo (thôn Đài Xuyên, đặc khu Vân Đồn) chăm sóc vườn cam - Mô hình mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Hội CCB đặc khu Vân Đồn hiện có hơn 2.600 hội viên, sinh hoạt tại 27 chi hội. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo Chủ tịch Hội CCB đặc khu Vân Đồn Phạm Xuân Thông, Hội CCB đặc khu luôn khuyến khích hội viên phát huy nội lực, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, tận dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, các cấp hội tích cực phối hợp triển khai những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật và các chương trình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Với tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, CCB Trần Văn Bảo (thôn Đài Xuyên) đã phát huy lợi thế hơn 2ha vườn đồi của gia đình, mạnh dạn đầu tư trồng giống cam truyền thống Vân Đồn vào năm 2022. Sau 4 năm chăm sóc bài bản, đến nay vườn cam đã cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Để có được thành quả ấy, CCB Trần Văn Bảo đã dành phần lớn thời gian chăm sóc từng gốc cây, theo dõi quá trình sinh trưởng, chủ động phòng trừ sâu bệnh và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, CCB Trần Văn Bảo còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với đồng đội và các hội viên có nhu cầu phát triển kinh tế theo hướng “cầm tay chỉ việc”, giúp nhiều hội viên tự tin xây dựng mô hình kinh tế phù hợp. CCB Trần Văn Bảo chia sẻ: "Khi bắt đầu xây dựng mô hình vườn cam, tôi cũng học hỏi rất nhiều từ đồng đội. Đến nay, khi đã có kết quả, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển. Đồng đội giúp nhau làm kinh tế cũng là cách để giữ gìn tình nghĩa của những người lính năm xưa".

Các tập thể, cá nhân của Hội CCB đặc khu Vân Đồn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026 nhận giấy khen của UBND đặc khu.

Tinh thần đoàn kết giúp đỡ hỗ trợ nhau về vốn, kinh nghiệm sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm, từ đó hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả của phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trên địa bàn đặc khu Vân Đồn. Sau 5 năm (2021-2026) triển khai phong trào, Hội CCB đặc khu Vân Đồn hiện có 13 doanh nghiệp, 5 HTX, 1 tổ hợp tác, 5 trang trại, 51 gia trại và 254 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Nhiều mô hình đạt doanh thu từ hàng chục đến trên 100 tỷ đồng/năm, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Cùng với đó, các cấp Hội CCB đặc khu Vân Đồn cũng phối hợp hiệu quả với Ngân hàng CSXH tỉnh tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ do hội quản lý đạt trên 102 tỷ đồng, với 27 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho 825 lao động. Quỹ nội bộ của hội cũng được duy trì và phát huy hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng hỗ trợ hội viên đầu tư phát triển kinh tế.

Hiệu quả của phong trào được thể hiện rõ qua kết quả giảm nghèo bền vững. Nếu năm 2021 toàn hội còn 27 hộ cận nghèo, thì đến nay không còn hộ nghèo. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng từ 55 lên 60,6%; nhiều hội viên đã vươn lên trở thành chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, gia trại quy mô lớn, tạo việc làm cho lao động địa phương và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của các hội viên, Hội CCB đặc khu Vân Đồn sẽ tiếp tục là điểm tựa tin cậy, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng đặc khu ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.