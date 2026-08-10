Vẹn nguyên phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Trải qua những năm tháng kháng chiến ác liệt, những người lính về với đời thường vẫn cho thấy chí khí cách mạng, khắc phục khó khăn, tiếp tục sát cánh cùng đồng đội trong những phong trào thi đua yêu nước. CCB Đào Trọng Vường là một trong những điển hình như vậy. Nhiều năm công tác tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ông Vường luôn là người tận tụy, trách nhiệm cao, hết lòng nghĩa tình với đồng đội.

Dù tuổi cao, nhưng ông Đào Trọng Vường vẫn duy trì thói quen thường xuyên cập nhật tình hình thời sự địa phương, nghiên cứu tài liệu sinh hoạt khu phố.

Khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, chàng trai trẻ Đào Trọng Vường quê ở Tiên Lãng (Hải Phòng) đã lên đường nhập ngũ như bao thanh niên thời ấy. Ông Vường là chiến sĩ tại Cục nghiên cứu thuộc Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam (tiền thân của Tổng cục II Bộ Quốc phòng ngày nay), được tăng cường tới nhiều mặt trận kháng chiến ác liệt từ Tây Nguyên, Bình Định cho đến Quảng Nam, Tây Ninh. Dù đối mặt với kẻ thù, hay trong điều kiện khắc nghiệt nơi “rừng thiêng nước độc”, ông Vường vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 1976, ông Vường xuất ngũ rồi chuyển đến Quảng Ninh định cư. Tại đây, ông gắn bó 38 năm với Tiểu đoàn tự vệ pháo cao xạ Công ty CP Than Hà Lầm - đơn vị từng 2 lần bắn rơi máy bay Mỹ. Dù bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 61%, ông Vường vẫn giữ vững bản lĩnh người lính. Môi trường tự vệ ngành than không chỉ giúp ông rèn luyện ý chí, mà còn phát huy tốt khả năng tập hợp đảng viên và quần chúng ở cơ sở.

Nghỉ hưu năm 2014, ông Vường lần lượt được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 5 (nay là khu phố Cao Thắng 4), đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Hà Lầm (trước khi sáp nhập) suốt nhiều năm... Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, lấy phương châm “dân chủ, đồng thuận, tự nguyện” làm định hướng trong hoạt động để phát huy sức mạnh tập thể.

Ông Đào Trọng Vường (thứ 3, trái sang) thường xuyên giữ mối liên hệ gắn kết với các đồng đội từng một thời sát cánh trong quân ngũ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Người lính năm xưa, nay đã 73 tuổi đời, 43 tuổi Đảng. Khi tiếp xúc với ông, chúng tôi cảm nhận được sự rắn rỏi, ngời sáng tự hào, vững tin vào sự nghiệp cách mạng cả trong thời chiến, lẫn thời bình. Dù tuổi cao, ông Vường vẫn không quản ngại đến từng nhà, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng để đảm bảo quyền lợi cho hội viên và thân nhân; tháo gỡ cho những trường hợp gặp vướng mắc khi làm giấy tờ, hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách theo quy định. Để từ đó, các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể kịp thời quan tâm, chăm lo chu đáo, đầy đủ cho những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con em của họ...

Câu chuyện về hội viên Nguyễn Đại Số ở khu phố 2, phường Hà Lầm, khiến nhiều người không khỏi thương cảm. Bản thân ông Số bị điếc, sức khỏe ngày càng suy yếu vì ảnh hưởng chất độc hóa học di chứng trong thân thể, nhưng vẫn đang là trụ cột gia đình, chăm sóc người vợ nhiều năm bị tai biến nặng và 2 người con bị suy giảm trên 81% sức khỏe do chất độc da cam. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn ấy, ông Vường cùng tập thể Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Hà Lầm đã kết nối với một số đơn vị ngành Than, hỗ trợ gia đình ông Số sửa chữa nhà ở kiên cố, trợ giúp thường xuyên về kinh phí sinh hoạt qua hình thức nhận đỡ đầu...

Trong câu chuyện với phóng viên, ông Vường hồ hởi khoe về tấm bảng “Gia đình vẻ vang”, những chiếc huân chương, bằng khen, giấy khen... là những kỷ vật mà ông luôn nâng niu, trân trọng và nhắc nhở con cháu về truyền thống gia đình. Sự lạc quan, ý chí vượt lên mọi khó khăn, không chịu khuất phục để tiếp tục sống đẹp, cống hiến cho cộng đồng, xã hội... của những người thuộc thế hệ đi trước như ông Vường chính là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.