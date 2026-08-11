VinSpace ký hợp đồng với SpaceX, dự kiến phóng vệ tinh đầu tiên vào năm 2027

Ngày 11/8, Công ty hàng không vũ trụ VinSpace của Việt Nam cho biết đã ký hợp đồng với SpaceX - Công ty do tỷ phú Elon Musk sáng lập - để đưa các vệ tinh đầu tiên của công ty lên quỹ đạo vào năm 2027. Thỏa thuận đánh dấu bước đi mới trong quá trình phát triển năng lực công nghiệp vũ trụ của Việt Nam.

Logo SpaceX trên một tòa nhà tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ. Ảnh: AP

VinSpace cho biết các vệ tinh sẽ được phóng trong một sứ mệnh Transporter của SpaceX - hình thức phóng ghép nhiều vệ tinh của các khách hàng khác nhau trên cùng một tên lửa nhằm chia sẻ chi phí.

Theo VinSpace, các vệ tinh do công ty tự phát triển và vận hành sẽ được sử dụng để thử nghiệm công nghệ trên quỹ đạo, đồng thời hỗ trợ các ứng dụng thương mại trong tương lai.

VinSpace thuộc Tập đoàn Vingroup và được thành lập vào tháng 11/2025. Hồi tháng 4 năm nay, công ty công bố kế hoạch phát triển và phóng các vệ tinh đầu tiên vào năm 2027.

Vingroup do doanh nhân Phạm Nhật Vượng sáng lập, là tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, y tế, giáo dục và du lịch.

Những năm gần đây, tập đoàn đẩy mạnh đầu tư ra thị trường quốc tế và vào các lĩnh vực công nghệ cao như xe điện, hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và robot. Đây cũng là những lĩnh vực nằm trong định hướng nâng cao năng lực công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Việt Nam đã phát triển năng lực hàng không vũ trụ trong nhiều thập kỷ, dù hiện vẫn là một thị trường tương đối nhỏ trong ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu. Việt Nam phóng vệ tinh viễn thông đầu tiên vào năm 2008 và vệ tinh thứ hai vào năm 2012.

Tháng 3 năm nay, Việt Nam khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, nhằm thúc đẩy năng lực phát triển vệ tinh và khai thác dữ liệu từ không gian. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có trình độ phát triển công nghệ vũ trụ ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Trước đó, vào tháng 2, Việt Nam cho phép SpaceX triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại thị trường trong nước. Starlink sau đó đã bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký dịch vụ tại Việt Nam.

VinSpace cho biết hợp đồng với SpaceX nằm trong kế hoạch phát triển công ty thành doanh nghiệp hàng không vũ trụ cung cấp dịch vụ toàn diện, từ thiết kế, chế tạo vệ tinh, quản lý phóng đến vận hành vệ tinh và cung cấp các dịch vụ dữ liệu dựa trên không gian.

VinSpace không công bố giá trị hợp đồng, số lượng vệ tinh cũng như các thông số kỹ thuật của những vệ tinh dự kiến được phóng.