Diễn tập quân sự quy mô lớn diễn ra ngay trước mắt du khách trên đảo Crete, Hy Lạp

Những du khách tắm biển buổi sáng hoặc tìm chỗ râm mát trên những chiếc ghế tắm nắng bằng gỗ ở đảo Crete của Hy Lạp hôm 18/9 bất ngờ có dịp chứng kiến cận cảnh một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn.

Du khách theo dõi một trực thăng quân sự bay qua trong cuộc diễn tập đa quốc gia Medusa 15 do Hy Lạp và Ai Cập dẫn đầu, tại Maleme, trên đảo Crete của Hy Lạp, ngày 18/9/2026. Ảnh: AP

Cuộc diễn tập Medusa thường niên do Hy Lạp và Ai Cập dẫn đầu kết thúc tại một dải bờ biển bên ngoài thành phố cảng Chania. Hoạt động diễn tập bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và đổ bộ bằng xuồng cao tốc, với sự tham gia của lực lượng lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm sử dụng hoả lực mô phỏng.

Trong cuộc diễn tập kéo dài khoảng một giờ ngày 18/9, cảnh sát quân sự Hy Lạp đã lập hàng rào để ngăn những người tắm biển đến quá gần khu vực diễn tập. Các binh sĩ Hy Lạp và Ai Cập chạy qua những đám khói màu và đổ bộ lên bãi biển, trong khi máy bay chiến đấu và trực thăng liên tục bay qua phía trên.

Bà Louise Carr, đến từ York, miền Bắc nước Anh, tới Crete nghỉ dưỡng vào tối 17/9 và cho biết bà bất ngờ trước quy mô của cuộc diễn tập.

“Tôi chỉ thấy đó là một kiểu diễn tập quân sự nào đó, nhưng phải thừa nhận là tôi không nghĩ nó lại có quy mô lớn đến vậy. Chúng tôi chỉ biết thốt lên: wow”, bà Carr nói.

Ông Michal Sitko, một du khách đến từ Ba Lan, cũng cho biết ông cảm thấy may mắn khi được chứng kiến cuộc diễn tập này.

“Tôi không ngờ lại được xem điều đó. Thật tuyệt vời khi nó diễn ra đúng vào kỳ nghỉ của tôi. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến một điều như thế”, ông nói.

Pháp, Italy và CH Síp cũng tham gia cuộc diễn tập, bắt đầu từ ngày 10/9 và kết thúc ngày 18/9, trong bối cảnh các quốc gia khu vực Địa Trung Hải tìm cách tăng cường hợp tác quân sự. Ai Cập điều tàu sân bay trực thăng Gamal Abdel Nasser tới tham gia cuộc diễn tập của Hy Lạp. Sự kiện cũng có sự tham dự của các quan sát viên đến từ Serbia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Mozambique.

Các cuộc chiến, những cú sốc kinh tế và những tranh luận về vai trò của Mỹ trong khu vực đã thúc đẩy nhiều quốc gia tìm cách tăng cường khả năng răn đe thông qua mạng lưới liên minh ngày càng mở rộng. Tháng 8, Hy Lạp ký thỏa thuận trị giá 3 tỷ euro, tương đương khoảng 3,5 tỷ USD, với Israel để xây dựng hệ thống phòng không mới mang tên “Lá chắn Achilles”. Vài tuần trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia cũng ký một thỏa thuận quốc phòng quan trọng.