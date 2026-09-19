Ước tính quân sự mới của Mỹ: Chi phí chiến tranh với Iran tăng lên 43,6 tỷ USD

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động của Mỹ tại Trung Đông, cho biết chi phí cuộc chiến với Iran đã tăng lên 43,6 tỷ USD tính đến ngày 3/9. Đây là ước tính mới nhất về chi phí cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2.



Trước đó, ngày 15/9, một báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội công bố cuộc chiến này đã tiêu tốn 38 tỷ USD, ước tính sẽ tiếp tục phát sinh chi phí khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng tùy thuộc vào cường độ xung đột.

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Không quân Mỹ. Ảnh: AP

Bảng chi tiết mới, được hãng tin Associated Press tiếp cận và được Bloomberg cùng Punchbowl News đưa tin trước đó, cũng cho thấy lực lượng Mỹ tiếp tục sử dụng các loại đạn dược đắt đỏ. Chi phí vũ khí đã tăng vọt hơn 6 tỷ USD chỉ trong hơn một tháng, từ 21,7 tỷ USD được liệt kê trong báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội lên 28,1 tỷ USD theo ước tính của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Tổn thất tài chính chỉ là một thước đo về tác động của cuộc chiến tranh với Iran, vốn cũng đang ảnh hưởng đến giá dầu và thị trường chứng khoán, đồng thời gây ra thương vong cho binh sĩ Mỹ. Tác động chính trị của cuộc chiến sẽ được thể hiện trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, khi đảng Cộng hòa đang vấp phải những bất lợi ngày càng lớn do sự bất bình của công chúng đối với cuộc chiến.

Ước tính chi phí mới nhất này xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Trump đang thúc đẩy một đề xuất ngân sách quốc phòng lịch sử trị giá 1.500 tỷ USD. Nhà Trắng cũng đang yêu cầu Quốc hội phê duyệt một gói 95 tỷ USD nhằm giúp tài trợ cho cuộc chiến với Iran và các ưu tiên khác.

Ngày 18/9, trong bài phát biểu tại Saronic Technologies - công ty chuyên sản xuất máy bay không người lái cho Hải quân (Austin, Texas), Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã kêu gọi thông qua ngân sách này. "Chúng tôi đang yêu cầu 1.500 tỷ USD trong ngân sách hiện tại để thực hiện các khoản đầu tư mang tính thế hệ nhằm giữ cho đất nước vững mạnh và duy trì việc làm chất lượng cao, thu nhập tốt cho các nhà sản xuất Mỹ như Saronic", ông Hegseth phát biểu. "Chúng tôi sẽ thực hiện khoản đầu tư mang tính thế hệ này. Chúng tôi sẽ cấp ngân sách cho bộ này".

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Dân chủ đang yêu cầu ông Hegseth cung cấp bản sao kê đầy đủ về chi phí của cuộc chiến với Iran. Trong một bức thư gửi người đứng đầu Lầu Năm Góc, các nhà lập pháp đã chỉ trích Bộ Quốc phòng vì giữ kín các thông tin ngân sách cơ bản trước Quốc hội và công chúng Mỹ ngay cả khi thương vong của phía Mỹ và tiền thuế của người dân ngày càng tăng.

Bản báo cáo dài một trang của quân đội Mỹ gửi Quốc hội trong tuần này bao gồm chi phí vận hành chiến hạm, máy bay và căn cứ, cũng như chi phí tổn thất trang thiết bị và hỗ trợ y tế cho binh sĩ. Thương vong do Lầu Năm Góc ghi nhận bao gồm 18 người thiệt mạng và hơn 830 người bị thương, theo Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng.

Báo cáo không bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông, nơi Cộng hòa Hồi giáo đã tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Một báo cáo từ tổng thanh tra Lầu Năm Góc công bố ngày 15/9 cho biết các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại và phá hủy hàng trăm tòa nhà cùng các công trình khác tại các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê-út, Iraq, Oman và Jordan.

Trong báo cáo mới gửi Quốc hội, chi phí đạn dược chiếm tỷ trọng lớn nhất, vượt xa một nửa tổng chi phí. Các loại vũ khí tiên tiến có nhu cầu bổ sung lớn nhất là tên lửa đánh chặn, trong đó có các loại được phóng từ hệ thống Patriot và THAAD của Lục quân Mỹ.

Mức dự trữ giảm sút cũng đang gây lo ngại ở châu Âu, nơi các quan chức Mỹ và NATO nói với AP rằng tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn đang ở mức "cực kỳ nghiêm trọng". Ả Rập Xê-út cũng đang cạn kiệt tên lửa đánh chặn và đã phải nhờ các đồng minh khu vực và phương Tây hỗ trợ khi cuộc đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen kéo dài.