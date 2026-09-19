Nhà Trắng công bố lịch trình chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Mỹ vừa chính thức công bố lịch trình chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bao gồm nghi thức đón tiếp tại căn cứ Andrews, quốc yến trọng thể, tiệc trà thân mật và chuyến tham quan Cơ quan Lưu trữ Quốc gia.

Theo Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly, vào ngày 23/9, Tổng thống Donald Trump sẽ trực tiếp đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên khi đoàn hạ cánh xuống căn cứ liên hợp Andrews. Đây là một động thái hiếm thấy vì thông thường ông Trump chỉ tiếp đón các nguyên thủ nước ngoài tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia lễ đón cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 14/5/2026 ở Bắc Kinh. Ảnh: AP

Trọng tâm của chuyến thăm diễn ra vào ngày 24/9, khi Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì lễ đón chính thức tại Tầng Khánh tiết (State Floor) của Nhà Trắng. Tiếp sau đó là nghi thức duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng và các cuộc hội đàm song phương. Vào buổi tối cùng ngày, vợ chồng Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước (quốc yến) tại Phòng Đông (East Room), nơi hai nhà lãnh đạo sẽ có bài phát biểu mở đầu.

Nhà Trắng đã công bố một phần danh sách khách mời dự quốc yến, trong đó có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ Mỹ, gồm Jeff Bezos (Nhà sáng lập Amazon), Elon Musk (Tesla và SpaceX), Sundar Pichai (Google), Michael Dell (CEO Dell Technologies), Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Jane Fraser (CEO Citigroup), Tim Cook (Cựu CEO Apple).

Vào ngày 25/9, vợ chồng ông Trump sẽ mời nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân dùng tiệc trà thân mật tại Nhà Trắng. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo và phu nhân sẽ tới thăm Cơ quan Lưu trữ Quốc gia để tham quan nơi lưu giữ nhiều văn kiện lập quốc quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Bên cạnh các hoạt động chung, Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ chủ trì một chương trình riêng dành cho phu nhân Bành Lệ Viên, với các chi tiết cụ thể sẽ được Văn phòng Đệ nhất Phu nhân công bố sau.

Trong các cuộc hội đàm, thuế quan, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm dự kiến là những vấn đề được tập trung thảo luận. Trong đó, về thuế quan, Washington và Bắc Kinh có thể sẽ xem xét giảm một phần thuế đối với một số mặt hàng phi chiến lược mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên. Với đất hiếm và kiểm soát xuất khẩu, Mỹ chưa sẵn sàng nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để mở rộng dòng chảy khoáng sản đất hiếm ra thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, hai bên sẽ bàn thảo để đảm bảo Trung Quốc duy trì nguồn cung ổn định các khoáng sản thiết yếu này.

Chuyến thăm diễn ra sau chuyến công du Trung Quốc của ông Trump hồi tháng 5, cũng như chuyến thăm Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Lần gần đây nhất ông Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ là vào tháng 9 năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama.