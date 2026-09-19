Khi châu Âu ấm lên, Italy chứng kiến virus Tây sông Nile lây lan xa hơn và kéo dài hơn

Giới chức y tế Italy nhận thấy nhiệt độ tăng và mùa ấm kéo dài đang tạo điều kiện để muỗi phát tán virus Tây sông Nile trên phạm vi rộng hơn và trong nhiều tháng hơn trong năm.

Muỗi được nuôi trong lồng phòng thí nghiệm để phục vụ nghiên cứu các bệnh do muỗi truyền tại Viện Y tế Quốc gia Italy ở Rome, ngày 18/9/2026. Ảnh: AP

Theo các cơ quan y tế địa phương, tính đến nay, Italy đã ghi nhận hơn 650 ca nhiễm trong năm nay, chiếm khoảng một nửa tổng số ca được ghi nhận tại châu Âu.

Bệnh do virus Tây sông Nile được xem là bệnh lưu hành tại Italy kể từ năm 2020, khi số ca bắt đầu tăng mạnh, và hiện được ghi nhận vào mỗi mùa hè và đầu mùa thu. Khoảng 80% số người nhiễm không xuất hiện triệu chứng, trong khi phần lớn những người còn lại chỉ mắc bệnh nhẹ với các triệu chứng giống cúm. Một tỷ lệ nhỏ người bệnh gặp các biến chứng thần kinh nghiêm trọng, chủ yếu là người cao tuổi và những người có bệnh nền.

Các chuyên gia cho biết số ca trong năm nay nhìn chung tương đương với những mùa gần đây. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Antonino Bella thuộc Viện Y tế Quốc gia Italy (ISS) cho biết, nhiệt độ ấm hơn tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản và có thể khiến mùa lây truyền đôi khi kéo dài đến tận tháng 11. Những khu vực trước đây hầu như không bị ảnh hưởng ngày càng ghi nhận nhiều ca nhiễm hơn, cho thấy virus đang dần mở rộng phạm vi lây lan trên toàn quốc.

Các chuyên gia lưu ý rằng mạng lưới giám sát rộng khắp của Italy, theo dõi muỗi, chim, người hiến máu và các ca nhiễm ở người, cũng góp phần giải thích tại sao nước này phát hiện nhiều ca bệnh đến vậy.

Kinh nghiệm của Italy với virus Tây sông Nile đang thu hút sự chú ý của các quốc gia châu Âu nằm ở phía Bắc hơn. Một nhóm nghiên cứu của Bỉ đã đến ISS hồi tháng 5 để tìm hiểu hệ thống nghiên cứu và giám sát của Italy, sau khi nước này bắt đầu ghi nhận các ca nhiễm virus Tây sông Nile có nguồn lây tại địa phương. Theo viện y tế công cộng của Hà Lan, trong năm nay, nước này đã ghi nhận hơn 20 ca nhiễm virus Tây sông Nile, những trường hợp đầu tiên kể từ năm 2020, cùng với một số ca tử vong.

“Không còn nghi ngờ gì về việc thời tiết ấm lên sẽ kéo dài thời gian virus nhân lên và muỗi phát triển tại nhiều quốc gia hơn. Khí hậu ấm lên cũng đồng nghĩa với mùa muỗi kéo dài hơn, tạo điều kiện để vật truyền bệnh tồn tại lâu hơn”, ông Marc-Alain Widdowson, người đứng đầu Bộ phận Mối đe dọa đại dịch, Bệnh truyền nhiễm và Kháng thuốc kháng sinh (AMR) tại Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu, cho biết.

Hồi tháng 6, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cảnh báo rằng châu Âu đang trải qua xu hướng ấm lên, với các đợt nắng nóng và lũ lụt xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, đồng thời mùa hè ngày càng dài và nóng hơn. Những điều kiện này tạo môi trường thuận lợi hơn cho các loài muỗi xâm lấn như Aedes albopictus và Aedes aegypti.

Aedes aegypti - loài muỗi được biết đến là vật truyền bệnh sốt xuất huyết, sốt vàng da, chikungunya, Zika và virus Tây sông Nile đã được ghi nhận tại CH Síp từ năm 2022 và có thể lan sang các quốc gia châu Âu khác. Một thập kỷ trước, muỗi Aedes albopictus đã hình thành quần thể tại 8 quốc gia châu Âu, với 114 khu vực bị ảnh hưởng. Trong năm nay, loài muỗi này đã được ghi nhận tại 13 quốc gia và 337 khu vực, theo ECDC.