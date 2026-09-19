Ả Rập Xê Út phát cảnh báo trên toàn quốc về nguy cơ tấn công từ trên không

Ả Rập Xê Út cảnh báo về “mối đe dọa trên không từ phía đối địch” sau khi phát một loạt cảnh báo khẩn cấp trên khắp vương quốc vào cuối ngày 18/9 và rạng sáng 19/9. Ít nhất một tiếng nổ được nghe thấy tại thủ đô Riyadh.

Những người ủng hộ lực lượng Houthi tại Yemen giương súng trong cuộc tuần hành ủng hộ lực lượng này và phản đối cáo buộc của Ả Rập Xê Út rằng Houthi nhằm vào địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi là Mecca, tại Sanaa, Yemen, ngày 18/9/2026. Ảnh: AP

Đây là lần đầu tiên Riyadh phát cảnh báo như vậy kể từ khi căng thẳng với lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen leo thang.

Không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo sau khi cảnh báo được gỡ bỏ. Nhà chức trách Ả Rập Xê Út không cho biết nguyên nhân phát cảnh báo hay nguyên nhân của những tiếng nổ được nghe thấy, nhưng trước đó từng thông báo đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út và các tàu thương mại. Cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc ngày 18/9 cảnh báo việc lực lượng Houthi gia tăng hoạt động quân sự, tiến hành các cuộc tấn công và đưa ra các mối đe dọa có nguy cơ làm xung đột lan rộng hơn nữa, đe dọa an ninh hàng hải và thương mại quốc tế, đồng thời cản trở các nỗ lực khu vực và quốc tế nhằm thiết lập hòa bình tại Yemen.

Hội đồng cảnh báo rằng việc tiếp tục leo thang sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng tại Yemen. Cả 15 thành viên Hội đồng kêu gọi “hợp tác thiết thực” nhằm ngăn lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiếp cận vũ khí, hoạt động huấn luyện quân sự, nguồn tài chính và các hỗ trợ liên quan đến quân sự khác cần thiết để tiến hành các cuộc tấn công. Hội đồng nhấn mạnh tất cả các quốc gia phải thực thi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với lực lượng nổi dậy này.