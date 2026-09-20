Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào đảng cầm quyền và quân đội Eritrea

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào đảng cầm quyền và quân đội Eritrea, vốn được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden áp đặt.

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào đảng cầm quyền, quân đội và một số cá nhân, tổ chức của Eritrea trong bối cảnh lo ngại về an ninh tại Biển Đỏ gia tăng. Ảnh: AP

Các lệnh trừng phạt được áp đặt năm 2021 do những quan ngại về tình hình nhân đạo và nhân quyền trong cuộc xung đột tại Tigray, miền Bắc Ethiopia. Trong cuộc xung đột kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình vào tháng 11/2022, quân đội Eritrea đã hỗ trợ quân đội Ethiopia chống lại các tay súng trung thành với chính quyền khu vực Tigray.

Nhiều người dân ở miền Bắc Ethiopia, trong đó có người dân tại các vùng lân cận như Amhara và Afar, đã phải rời bỏ nhà cửa; hàng chục nghìn người được cho là đã thiệt mạng.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm 18/9 rằng lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân Eritrea, trong đó có ông Hagos Ghebrehiwet, một quan chức tài chính chủ chốt, đã được dỡ bỏ. Red Sea Trading Corporation, một công ty có liên hệ với đảng cầm quyền, cũng được dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Thông tin Eritrea Yemane Gebremeskel cho rằng các lệnh trừng phạt là không có cơ sở và đã gây thiệt hại đáng kể cho đất nước.

“Về vấn đề này, chúng tôi hoan nghênh động thái và các biện pháp khắc phục của chính quyền Tổng thống Trump”, ông Gebremeskel nói.

Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt diễn ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh tại Biển Đỏ gia tăng. Những bước tiến gần đây của lực lượng Houthi tại Yemen đã làm gia tăng mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển qua eo biển Bab el-Mandeb, trong khi bờ biển phía Nam Eritrea và cảng Assab nằm gần tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.