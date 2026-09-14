Hạ tầng mở đường cho vùng khó

Thời gian qua, các công trình hạ tầng phục vụ đời sống của người dân khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được đầu tư mạnh mẽ. Mỗi công trình không chỉ giải quyết một nhu cầu trước mắt, mà còn góp phần tạo cơ sở thúc đẩy phát triển sản xuất, du lịch, dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đơn vị thi công huy động máy móc, nhân công khẩn trương thi công “Xây dựng khu Quảng trường, cây xanh, sân thể thao xã Hoành Mô”.

Những ngày này, tại xã biên giới Hoành Mô, máy móc, nhân công đang được huy động khẩn trương thi công xây dựng khu Quảng trường, cây xanh, sân thể thao xã. Giữa không gian vùng biên đang chuyển động, một công trình mới đang dần thành hình, mang theo kỳ vọng về một điểm nhấn mới cho đời sống cộng đồng và phát triển du lịch địa phương.

Theo Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Hoành Mô, công trình được đầu tư nhằm tạo không gian khang trang, sạch đẹp để vui chơi, rèn luyện thể thao; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu giữa các dân tộc trên địa bàn xã, giữa các địa phương của thành phố.

Đây cũng sẽ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa khu vực biên giới, phục vụ các hoạt động ngoại giao của địa phương với nước láng giềng Trung Quốc. Đồng thời, cải tạo cảnh quan, tạo không gian công cộng trong lành, tạo điểm nhấn cho khu trung tâm xã trong quảng bá du lịch, thu hút khách tham quan, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư.

Đến nay, dự án đã hoàn thành san nền phần sân chính quảng trường, hoàn thành phần thô nhà điều hành; đang thi công san nền khu đường dạo, sân thể thao, rãnh thoát nước… ước đạt khoảng 25% khối lượng hợp đồng. Địa phương đang phối hợp cùng nhà thầu, đơn vị thi công nỗ lực bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch.

Tuyến đường giao thông nội thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô đang được gấp rút thi công trải thảm nhựa asphalt.

Không chỉ ở trung tâm xã, những con đường về thôn, bản, như: Tuyến từ cầu Hái Nạc đến Bản Chuồng, các tuyến Pắc Pộc, Đồng Thanh, đường tràn Ngàn Kheo, đường thôn Loòng Vài, Nà Choòng, Nà Pò, Bản Sông Moóc A... đang được gấp rút triển khai. Mỗi tuyến đường hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, mà còn mở thêm “đường dẫn” cho kinh tế, du lịch và dịch vụ ở vùng đồng bào DTTS.

Anh Ngô Bảo Thông, Trưởng thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô, chia sẻ: Thời gian qua chúng tôi thấy cơ sở hạ tầng, nhất là đường sá trên địa bàn thôn Cửa Khẩu và xã Hoành Mô được quan tâm đầu tư rất nhiều. Trên địa bàn thôn Cửa Khẩu có 2 tuyến đường đang được cải tạo, trải thảm nhựa asphalt. Bà con rất phấn khởi và mong các công trình sớm hoàn thành để có những con đường đẹp, thuận tiện hơn cho đi lại, sản xuất. Khi giao thông được mở thông, cảnh quan khang trang hơn, chúng tôi tin rằng du lịch, dịch vụ cũng sẽ có thêm điều kiện phát triển, tạo thêm thu nhập cho người dân.

Tại xã Quảng La, đầu tư hạ tầng trước hết bắt đầu từ những nhu cầu thiết thân của hoạt động sản xuất và đời sống. Là xã thuần nông, nguồn nước có ý nghĩa sống còn đối với sản xuất. Thế nhưng, thiếu nước tưới vào mùa khô, trong khi ngập úng cục bộ mỗi khi mùa mưa bão từng là nỗi lo thường trực của người dân. Từ những kiến nghị, phản ánh sát thực tế của cử tri, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc.

Dự án đầu tư xây dựng kè hai bên suối từ cầu Quảng La 1 đến lưu vực hồ Yên Lập với chiều dài 1.000m, tổng mức đầu tư hơn 49 tỷ đồng, nhằm kết hợp tiêu thoát lũ, phòng chống ngập úng và bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.

Dự án đầu tư xây dựng kè hai bên suối từ cầu Quảng La 1 đến lưu vực hồ Yên Lập được phê duyệt với chiều dài 1.000m, tổng mức đầu tư hơn 49 tỷ đồng, nhằm kết hợp tiêu thoát lũ, phòng chống ngập úng và bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.

Ông Bùi Mạnh Tuấn, Trưởng bộ phận điều hành dự án, Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Quảng La, cho biết: Dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và triển khai từ tháng 4/2026. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện dự án với mục tiêu vừa tiêu thoát lũ cho toàn bộ khu vực, vừa bảo đảm nguồn nước phục vụ tưới tiêu. Công trình được thi công theo hình thức cuốn chiếu; đến nay, các hạng mục chính như đào móng, thi công móng và tường đã được thực hiện, đơn vị thi công đang lắp đặt cống và các hạng mục phụ trợ. Khi hoàn thành, công trình không chỉ phục vụ sản xuất, mà còn giúp địa phương chủ động hơn trong tiêu thoát nước, bảo vệ tài sản của nhân dân. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành dự án trước tháng 11/2026.

Cùng với đó, xã Quảng La đang từng bước ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, nhất là tại các khu dân cư miền núi, vùng đồng bào DTTS. Đường dân sinh, đường nội đồng, kè, kênh mương... được đầu tư, nâng cấp, vừa phục vụ đi lại, sản xuất, vừa giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ thiết yếu.

Lãnh đạo xã Quảng La, các đơn vị chuyên môn thường xuyên giám sát, kiểm tra tiến độ thi công công trình xây dựng kè hai bên suối từ cầu Quảng La 1 đến lưu vực hồ Yên Lập.

Ông Trần Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng La, nhấn mạnh: Đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS, chúng tôi xác định đầu tư hạ tầng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tạo nền tảng phát triển lâu dài. Mục tiêu là để hạ tầng đi trước một bước, mở thêm không gian phát triển, giúp nhân dân có thêm điều kiện vươn lên, từng bước thu hẹp khoảng cách về đời sống và cùng hưởng thành quả phát triển của địa phương.

Năm 2026, xã Quảng La đã phê duyệt và triển khai đầu tư xây dựng 12 công trình, dự án với tổng mức đầu tư gần 228 tỷ đồng. Các công trình chủ yếu tập trung nâng cấp, cải tạo những tuyến đường dân sinh, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng khu dân cư; các tuyến đường nội đồng, hệ thống kè, kênh mương phục vụ sản xuất, tiêu thoát nước và phòng, chống ngập lụt trong khu dân cư.

Từ Hoành Mô, Quảng La đến nhiều địa bàn miền núi, vùng đồng bào DTTS trên toàn thành phố, những công trình hạ tầng đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, mở không gian phát triển và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.

Đằng sau mỗi tuyến đường được nối dài, mỗi dòng nước được khơi thông, mỗi thiết chế được hoàn thiện là một cơ hội mới được mở ra, cụ thể hóa quan điểm phát triển của Quảng Ninh: Hạ tầng phải đi trước, nguồn lực phải ưu tiên đúng nơi để mọi vùng đất đều có cơ hội phát huy tiềm năng, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Qua đó, tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU từng bước được hiện thực hóa, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, tạo thế và lực để miền núi, biên giới, vùng đồng bào DTTS vươn lên, cùng đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm của thành phố.