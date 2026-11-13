Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra các công trình chiến đấu, chốt dân quân biên giới tại thành phố Quảng Ninh

Ngày 13/11, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, kiểm tra các công trình chiến đấu, chốt dân quân biên giới và các đơn vị thi công Dự án thành phần số 3 rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh giai đoạn 2025-2027 tại Quân khu 3, trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Trung tướng Lương Văn Kiểm kiểm tra các đơn vị thi công Dự án thành phần số 3 rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh giai đoạn 2025-2027 tại Quân khu 3, trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Tại các điểm kiểm tra, Trung tướng Lương Văn Kiểm nắm tình hình triển khai nhiệm vụ, tiến độ thi công; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần và điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Đồng thời, đồng chí kiểm tra việc quản lý, sử dụng trang thiết bị, chấp hành quy trình kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ và duy trì hoạt động của các chốt dân quân biên giới.

Đối với các công trình chiến đấu, Trung tướng Lương Văn Kiểm yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, bổ sung các giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả sử dụng của công trình. Quá trình thi công phải chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, các quy định về giữ gìn bí mật quân sự, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 3, kiểm tra tiến độ thi công các công trình chiến đấu tại thành phố Quảng Ninh.

Kiểm tra nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ, Trung tướng Lương Văn Kiểm ghi nhận các nhà thầu cơ bản chấp hành kế hoạch, phương án kỹ thuật thi công đã được phê duyệt; chủ động huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thi công đúng quy trình, bảo đảm tiến độ và an toàn. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; các đơn vị tư vấn, giám sát phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với đó, các đơn vị cần củng cố hệ thống doanh trại, kho tàng; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn theo quy định, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Do thời gian thi công kéo dài, các lực lượng cần phối hợp làm tốt công tác dân vận, tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân, giữ vững đoàn kết quân dân và bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.