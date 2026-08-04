Xây dựng những vùng quê văn minh, hiện đại, giàu bản sắc

Từ những đổi thay rõ nét trong quá trình xây dựng NTM, các địa phương ở Quảng Ninh đang khoác lên mình diện mạo mới với hạ tầng ngày càng đồng bộ, sản xuất chuyển dịch theo hướng hiệu quả, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Không chỉ dừng lại ở hoàn thành các tiêu chí, nhiều địa phương đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng những vùng quê văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Người dân xã Ba Chẽ tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương.

Nông thôn không ngừng đổi mới

Với trọng tâm phát triển hạ tầng hiện đại, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, chương trình xây dựng NTM của Quảng Ninh đã trở thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo MTTQ xã Đông Ngũ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm vỉa hè, mở rộng đường giao thông.

Tại xã Đông Ngũ, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ xã triển khai đồng bộ, hiệu quả. Những việc làm thiết thực như hiến đất, góp công làm đường, chỉnh trang khu dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường đến phát triển kinh tế, người dân ngày càng tích cực tham gia, tạo nên sức mạnh cộng đồng và góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

6 tháng đầu năm 2026, toàn xã đã vận động nhân dân tự nguyện hiến gần 10.000m² đất và bàn giao nhiều tài sản trên đất để phục vụ các công trình xây dựng, nâng cao chất lượng đô thị và khu dân cư. Tiêu biểu, tại thôn Đông Hải, người dân đã hiến hơn 4.500m² đất, đồng thời tự nguyện tháo dỡ hơn 250m² mái tôn, 6 cổng gạch, trên 300m tường bao, 3 công trình phụ và di dời, giải tỏa hơn 100 cây xanh, cây ăn quả các loại, tạo mặt bằng phục vụ chỉnh trang khu dân cư.

Các hoạt động vệ sinh môi trường được triển khai thường xuyên với 38 đợt ra quân, thu hút hơn 4.000 lượt người tham gia, qua đó làm sạch trên 15km đường giao thông nông thôn, khơi thông cầu cống và thu gom hơn 5 tấn rác thải. Đến nay, 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 90% rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý; 98% hộ thực hiện đổ rác đúng nơi quy định…

Người dân trên địa bàn xã Đông Ngũ tích cực hưởng ứng phong trào "Ngày chủ nhật xanh".

Việc ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, vận động cũng được đẩy mạnh. 100% thôn, khu dân cư cùng các hội, đoàn thể duy trì các nhóm zalo trở thành kênh kết nối nhanh giữa cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, phục vụ trao đổi thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính quyền, vận động cộng đồng và kịp thời phản ánh, xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Không chỉ góp sức xây dựng diện mạo nông thôn, MTTQ và các tổ chức thành viên còn đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ cây, con giống; nhận đỡ đầu hộ có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với tổng dư nợ hơn 150 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, qua đó giúp người dân có thêm sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Những việc làm thiết thực nói trên đã cho thấy sức dân chính là nguồn lực quan trọng góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông thôn. Từ đó, tạo nền tảng để các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng tới những mục tiêu phát triển cao hơn.

Khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực

Từ những nền tảng đã tạo dựng, các địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy nội lực để nâng cao chất lượng xây dựng NTM. Trong đó, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và chăm lo đời sống văn hóa, xã hội được xác định là những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nên sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Cây chè đã mang hiệu quả kinh tế cao, ổn định đời sống cho bà con xã Đường Hoa.

6 tháng đầu năm 2026, kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế nông thôn. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 101.995 tấn; sản lượng thịt hơi các loại đạt 50.894 tấn, tăng 4,1% so cùng kỳ năm 2025; diện tích trồng rừng mới tập trung đạt 10.366,96ha, bằng 37,8% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản đạt 105.000 tấn, tăng 23,4% so cùng kỳ.

Cùng với duy trì sản xuất, việc nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ tiếp tục được chú trọng. Chương trình OCOP ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông thôn, tạo động lực để các chủ thể đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Đến nay, Quảng Ninh có 437 sản phẩm OCOP, trong đó có 16 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia.

Người dân xã Ba Chẽ đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

Từ những kết quả đó, các địa phương tiếp tục hướng tới tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, thúc đẩy liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường không chỉ góp phần tăng giá trị sản xuất, mà còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cùng với đó, chuyển đổi số đang mở thêm cơ hội để kinh tế nông thôn bắt nhịp với xu hướng phát triển hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quảng bá, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản địa phương. Khi những lợi thế sẵn có được kết hợp với khoa học công nghệ và cách làm mới, khu vực nông thôn sẽ có thêm động lực để phát triển theo hướng hiệu quả, hiện đại và bền vững.