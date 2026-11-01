Phát huy lợi thế thu hút khách quốc tế

Với lợi thế nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa cùng hệ thống hạ tầng du lịch ngày càng đồng bộ, hiện đại, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đón 4,21 triệu lượt khách quốc tế, tiến gần mục tiêu 5,2 triệu lượt của cả năm. Kết quả này cho thấy sức hút của điểm đến, đồng thời tạo đà để Quảng Ninh tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Giữ sức hút của điểm đến

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc cùng hệ sinh thái phong phú, Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long tiếp tục là “thỏi nam châm” thu hút khách quốc tế đến Quảng Ninh.

Cùng với sức hút của di sản, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn cũng góp phần gia tăng nhận diện thương hiệu du lịch Quảng Ninh. Chuỗi hoạt động mở đầu và khai mạc trong khuôn khổ cuộc thi Miss World 2026 diễn ra tại Quảng Ninh đầu tháng 8 vừa qua là dịp quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời cho thấy khả năng tổ chức các sự kiện lớn gắn với du lịch. Thông qua sức lan tỏa của truyền thông và sự quan tâm của công chúng, hình ảnh Quảng Ninh có thêm cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Miss World 2026 diễn ra tại Quảng Ninh góp phần quảng bá hình ảnh, du lịch thành phố đến với bạn bè quốc tế.

Không dừng lại ở lợi thế sẵn có, Quảng Ninh đã và đang mở rộng không gian phát triển, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú như: Du lịch văn hóa, tâm linh; du lịch biển đảo; du lịch biên giới; du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với chăm sóc sức khỏe... Hiện nay, các dòng sản phẩm cao cấp mới cũng đã được đưa vào phục vụ, từng bước tạo ấn tượng tốt với du khách, nhất là dòng khách quốc tế như: Show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Ngọc Rồng; hệ thống du thuyền cao cấp thăm vịnh Hạ Long; các hành trình tham quan vịnh Bái Tử Long, các tour khám phá đảo hoang sơ…

Hoạt động du lịch tàu biển quốc tế tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Những tháng cuối năm, du lịch tàu biển quốc tế được Quảng Ninh xác định là một trong những phân khúc khách quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của ngành Du lịch. 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 hành khách, riêng quý III đón 5 chuyến với 8.133 hành khách, đặc biệt đón tàu biển Adora Magic City lần đầu đưa hơn 5.000 khách đến Quảng Ninh. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh là sự kiện thường niên vào mùa thu đông mang đến cho du khách quốc tế những trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách, chương trình kích cầu du lịch Thu - Đông năm 2026 với chủ đề “Thành phố Quảng Ninh, vươn tầm cùng Di sản” tiếp tục được triển khai thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí như: Các chương trình Halo Bay Show, Chợ đêm VuiFest, Lễ hội mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh, các chương trình nghệ thuật, concert và giải marathon quốc tế Di sản Hạ Long...

Không gian nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp với tầm nhìn hướng ra vịnh Bái Tử Long tại Centara Hotel & Residences Vân Đồn.

Cùng với đó, sự hoàn thiện về hệ thống cơ sở vật chất và năng lực phục vụ du lịch tiếp tục được mở rộng với 1.370 cơ sở lưu trú, 32.696 phòng; 109 tàu lưu trú với 1.967 phòng; 213 doanh nghiệp lữ hành; 2.442 hướng dẫn viên.

Đặc biệt, mới đây Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được vinh danh là Cảng tàu du lịch hàng đầu châu Á năm 2026; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tiếp tục giành danh hiệu Sân bay khu vực hàng đầu châu Á 2026 tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm nay (World Travel Awards 2026). Tháng 10/2026, Centara Hotel & Residences Vân Đồn (đặc khu Vân Đồn), Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort (phường Móng Cái 1) đi vào hoạt động góp phần nâng chất lượng dịch vụ lưu trú tại các điểm đến. Qua đó, khẳng định chất lượng hạ tầng du lịch, tăng khả năng kết nối và tạo điều kiện thuận lợi để Quảng Ninh tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đẩy mạnh xúc tiến mở rộng thị trường

Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Quảng Ninh chú trọng xúc tiến, quảng bá mở rộng thị trường du lịch. Trong đó, các thị trường Nga và CIS, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á được quan tâm khai thác thông qua hoạt động hợp tác với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các địa phương và đối tác trong nước, quốc tế.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón tàu biển Dream Cruise, đưa hơn 2.300 khách du lịch Trung Quốc đến Quảng Ninh tham quan, trải nghiệm ngày 13/10. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Theo đó, từ đầu năm đến nay, ngành du lịch thành phố đã phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức chương trình famtrip dành cho đoàn doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản nhằm quảng bá điểm đến, tăng cường kết nối hợp tác và thúc đẩy phát triển tuyến du lịch “Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh” tới thị trường Nhật Bản; phối hợp tổ chức đón đoàn famtrip Úc đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố; tổ chức đoàn famtrip gồm 13 CEO của các hãng lữ hành, tổ chức sự kiện quốc tế hàng đầu về thị trường khách du lịch MICE Ấn Độ tới khảo sát cơ sở vật chất và sản phẩm du lịch của Quảng Ninh. Cùng với đó, tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải của Trung Quốc; ký kết hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc)....

Gần đây nhất, vào ngày 24/9 vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị Lữ hành toàn quốc và Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 do Quảng Ninh phối hợp với Bộ VH,TT&DL tổ chức, hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, đơn vị truyền thông và các đối tác du lịch trên toàn quốc đã tham gia chuỗi hoạt động famtrip, chương trình giới thiệu du lịch Quảng Ninh và gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp.

Đoàn famtrip tham quan Bảo tàng Quảng Ninh trong khuôn khổ Hội nghị Lữ hành toàn quốc và Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 do Quảng Ninh phối hợp với Bộ VH,TT&DL tổ chức.

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, cho biết: Việc tiếp cận nhiều thị trường không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào một số nguồn khách truyền thống mà còn tạo cơ hội thu hút những phân khúc khách có nhu cầu và khả năng chi tiêu khác nhau. Thông qua tăng cường tổ chức chương trình khảo sát thực tế các doanh nghiệp du lịch có điều kiện trải nghiệm sản phẩm, đánh giá tiềm năng điểm đến, từ đó nghiên cứu xây dựng tour tuyến phù hợp, đưa du lịch Quảng Ninh tiếp cận rộng hơn với du khách quốc tế.

Định hướng mở rộng thị trường khách quốc tế được đặt trong chiến lược phát triển du lịch dài hạn của Quảng Ninh. Tháng 4/2025, UBND thành phố phê duyệt Đề án phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới. Trong đó, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế được xác định là một trong những định hướng quan trọng, cùng với yêu cầu quy hoạch không gian du lịch hợp lý, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tăng cường liên kết vùng, quốc gia, quốc tế.

Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh làm việc với Tổ chức Du lịch Nachi-Katsuura (Nhật Bản). Ảnh: Nguyễn Thơm

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống, Quảng Ninh sẽ tăng cường liên kết vùng, tổ chức các chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành, đại diện báo chí và người có ảnh hưởng (KOL) trong nước, quốc tế. Trọng tâm không chỉ là quảng bá hình ảnh mà còn tìm kiếm đối tác, thúc đẩy kết nối tour tuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu từng thị trường khách quốc tế.