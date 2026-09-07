Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Quảng Ninh luôn chú trọng củng cố mạng lưới y tế cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Phát huy vai trò là tuyến y tế gần dân nhất, các trạm y tế cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu, đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân phòng chống các bệnh thường gặp và bệnh không lây nhiễm. Các hoạt động tư vấn về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe người cao tuổi… được triển khai phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người dân có thêm kiến thức và kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe.

Người dân trên địa bàn xã Lục Hồn được thăm khám và tư vấn sức khỏe.

Với đặc thù là xã miền núi, xã Lục Hồn còn gặp những khó khăn nhất định trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, triển khai khám sức khỏe toàn dân được địa phương chú trọng, tạo điều kiện để người dân được kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Trong tháng 8, xã đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 3.881 người dân chưa tham gia khám tại 11 thôn trên địa bàn. Các điểm khám được bố trí tại Trạm Y tế xã Lục Hồn, điểm Trạm Y tế Đồng Tâm (cũ), Trường TH&THCS Lục Hồn, Nhà văn hóa thôn Ngàn Vàng Giữa và Điểm trường Tiểu học Cao Thắng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia khám. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh nặng hoặc không có khả năng đi lại Trạm Y tế xã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên tổ chức các tổ khám lưu động tại nhà.

Tại các điểm khám, người dân được kiểm tra sức khỏe tổng quát, khám nội khoa, tai mũi họng, mắt, tư vấn chăm sóc sức khỏe; đồng thời được thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, điện tim và chỉ định chuyên khoa khi cần thiết. Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tích hợp trên VNeID, giúp người dân thuận tiện theo dõi sức khỏe và tạo cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe toàn dân.

Bà Phùn Sì Múi, thôn Pắc Phe, chia sẻ: “Được khám sức khỏe, tôi biết thêm tình trạng sức khỏe của mình và được cán bộ y tế tư vấn cách ăn uống, sinh hoạt, phòng bệnh. Qua đợt khám, tôi hiểu hơn việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên rất cần thiết, giúp phát hiện sớm những vấn đề bất thường để có hướng xử lý kịp thời”.

Bác sĩ Lèo Thị Yên, Giám đốc Trạm Y tế xã Lục Hồn, cho biết: Thông qua khám sức khỏe toàn dân, chúng tôi mong muốn giúp người dân chủ động hơn trong theo dõi và bảo vệ sức khỏe. Những trường hợp phát hiện vấn đề bất thường sẽ được tư vấn, hướng dẫn theo dõi hoặc chuyển tuyến điều trị phù hợp. Đây cũng là cơ sở để trạm y tế quản lý sức khỏe người dân tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em tại Trạm Y tế Vân Hải (đặc khu Vân Đồn).

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, năm 2026, Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1,4 triệu người dân. Chương trình được thực hiện theo lộ trình tại 100% xã, phường, đặc khu, nhằm phát hiện sớm bệnh và yếu tố nguy cơ, tư vấn, điều trị kịp thời; kết quả được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, từng bước quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Qua đó, chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, nâng cao tính chủ động trong chăm sóc sức khỏe.

Cùng với đó, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố. Sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 55 trạm y tế và 92 điểm trạm được chuyển giao về địa phương quản lý, với hơn 1.500 viên chức, người lao động, trong đó có 246 bác sĩ, cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Để nâng cao năng lực y tế cơ sở, ngành Y tế cũng tăng cường phối hợp giữa các bệnh viện với trạm y tế, tập trung hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và bổ sung nhân lực. Năm 2026, 111 lượt bác sĩ được phân công về các trạm y tế, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.